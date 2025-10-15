Santa Fe ciudad

Maristella Svampa en el Ciclo de Diálogos de Nexo

La escritora presentará su libro “Policrisis” (Siglo XXI Editores, 2025). Será este jueves, a las 19 hs. en Junín 2966, con inscripción previa y entrada gratuita. “Creemos que el debate público de ideas es fundamental y en ese sentido apostamos a generar estos espacios” manifestó la concejala Laura Mondino.