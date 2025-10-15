Maristella Svampa en el Ciclo de Diálogos de Nexo

La escritora presentará su libro “Policrisis” (Siglo XXI Editores, 2025). Será este jueves, a las 19 hs. en Junín 2966, con inscripción previa y entrada gratuita. “Creemos que el debate público de ideas es fundamental y en ese sentido apostamos a generar estos espacios” manifestó la concejala Laura Mondino.
El próximo jueves 16, a las 19 hs. en Nexo (Junín 2966) la investigadora, socióloga y escritora Maristella Svampa presentará su libro: “Policrisis” (Siglo XXI Editores, 2025). Será en el marco del Ciclo de Diálogos que organiza el Centro de Estudios. El acceso es gratuito con inscripción previa en el siguiente link: https://forms.gle/FCN1rAmfq2BmVaKfA
“Por este ciclo pasaron autores como Rubén Lo Vuolo y Martín Kohan, quienes nos invitaron a una reflexión crítica sobre la interrelación entre política, economía, cultura y ambiente”, sostuvo la concejala Laura Mondino y agregó: “En esta oportunidad recibiremos a Maristella Svampa, quien nos compartirá sus ideas y abrirá el debate sobre los distintos tipos de crisis que atravesamos en estos tiempos. Creemos que la discusión pública de las ideas es fundamental y en ese sentido apostamos a seguir generando estos espacios abiertos a la comunidad”.
Por su parte Paulo Ricci, del Centro de Estudios, manifestó: “En este nuevo libro, Svampa aborda varios de los temas que viene trabajando desde hace años, pero también incorpora una mirada integral para pensar el contexto político actual y cuáles son los horizontes y las necesarias reflexiones que desde el pensamiento progresista es necesario hacer para poder recuperar la iniciativa discursiva, en tiempos de narrativas de extrema derecha”.
Maristella Svampa trabaja como Investigadora Superior del Conicet, con sede en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda (CeDInCI). Es impulsora del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, miembro del CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial) y de la Colectiva ecofeminista Mirá. Recibió el Premio Konex de platino en Sociología (2016) y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico (2018). Sus temas son la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la teoría social. Sus últimos libros son: “El colapso ecológico ya llegó” (2020), “La transición energética en Argentina” (2022) y “Policrisis” (2025).
Nexo, Territorio de Ideas impulsa la reflexión crítica y el intercambio de ideas como motor de cambio. Se trata de un espacio colectivo donde el pensamiento se convierte en herramientas y proyectos para la acción política y social.
