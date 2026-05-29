A días del comienzo del Mundial de Fútbol, Lionel Messi, considerado por amplios sectores como el mejor jugador de todos los tiempos, es el gran protagonista de una nueva propuesta cultural en la ciudad de Santa Fe. Este viernes 29, a las 19, quedará inaugurada en El Molino Fábrica Cultural la muestra “Instantáneas de gloria”, una exposición fotográfica del reportero gráfico Gustavo Ortiz que recorre distintos momentos de la carrera del capitán de la Selección argentina a través de 150 imágenes.
A días del Mundial, Messi enciende la pasión en Santa Fe
“Instantáneas de gloria” reúne 150 imágenes del astro rosarino, el Balón de Oro, el Botín de Oro y camisetas históricas como la que usó en la final del Mundial de Qatar 2022. Podrá visitarse gratis en El Molino hasta el 12 de junio. La inauguración es este viernes a las 19 horas.
La iniciativa es impulsada por Lotería de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia, y podrá visitarse de manera gratuita hasta el 12 de junio en el espacio cultural ubicado en bulevar Gálvez 2350.
La muestra propone un recorrido emocional y deportivo por la vida futbolística del crack rosarino: desde sus primeros pasos en divisiones juveniles y sus apariciones en selecciones juveniles argentinas hasta la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, pasando por las alegrías y frustraciones que marcaron su camino con la camiseta albiceleste.
Piezas de museo
“Instantáneas de gloria” ya tuvo una primera presentación en el Museo del Deporte Santafesino, en Rosario, y ahora desembarca en la capital provincial con una puesta ampliada que combina fotografía, objetos históricos y material audiovisual.
“El archivo que construí a lo largo de estos años me permitió registrar la evolución de Messi desde sus comienzos hasta la consagración mundial”, señaló Gustavo Ortiz, autor de las imágenes y uno de los fotógrafos deportivos más reconocidos de la región.
Ortiz siguió durante años la trayectoria de Messi en distintos torneos internacionales y logró construir un archivo único que incluye registros del Mundial Sub-20 de 2005 en Países Bajos, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las finales perdidas de Copa América y las posteriores consagraciones en la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa América 2024 y el Mundial de Qatar.
Camisetas históricas
Además de las fotografías, la exposición incorpora piezas históricas vinculadas al capitán argentino. Entre ellas sobresalen el Balón de Oro y el Botín de Oro donados por la familia Messi al Museo del Deporte Santafesino, así como camisetas utilizadas por el futbolista en partidos decisivos con la Selección argentina, entre ellas la usada en la final del Mundial de Qatar 2022 y otra correspondiente a la final de la Copa América 2021 disputada en Brasil.
La propuesta también incluirá actividades especiales. El sábado 6 de junio, a las 16, se proyectará “Elijo creer”, la película oficial de la Asociación del Fútbol Argentino sobre la conquista mundialista en Qatar, narrada por el actor Ricardo Darín.
La figura de Messi
Nacido en Rosario el 24 de junio de 1987, Lionel Andrés Messi inició su carrera en Newell’s Old Boys antes de emigrar muy joven a España para incorporarse al FC Barcelona. Allí desarrolló una trayectoria histórica: ganó múltiples títulos locales e internacionales, conquistó ocho Balones de Oro y se convirtió en el máximo goleador histórico del club catalán.
Con la Selección Argentina atravesó años de críticas y finales perdidas antes de alcanzar la consagración definitiva. La obtención de la Copa América 2021 en el estadio Maracaná marcó un punto de inflexión que luego derivó en la conquista de la Finalissima y, finalmente, del Mundial de Qatar 2022, donde fue elegido mejor jugador del torneo.
Actualmente, Messi continúa su carrera en el Inter Miami de Estados Unidos y será el líder del equipo de Scaloni en el Mundial de Estados Unidos, que comienza el próximo jueves 11 de junio.
Un espacio cultural emblemático
La exposición se desarrolla en El Molino Fábrica Cultural, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad de Santa Fe. El edificio, ubicado sobre bulevar Gálvez, funcionó originalmente como molino harinero industrial y fue recuperado por el Gobierno provincial como centro cultural interactivo.
Conocido como el Tríptico de la Imaginación, hoy integra el corredor cultural santafesino junto a La Redonda y La Esquina Encendida, y se caracteriza por ofrecer propuestas vinculadas al arte, la creatividad y la participación colectiva, especialmente destinadas a niños, jóvenes y familias.
Días y horarios
La muestra podrá visitarse desde este viernes 29 de mayo hasta el 12 de junio. Estará abierta de lunes a viernes de 10 a 18, y sábados y domingos de 16 a 20.
Tras su paso por Santa Fe, “Instantáneas de gloria” continuará recorriendo distintas localidades de la provincia: del 15 al 21 de junio estará en Venado Tuerto; del 24 al 30 de junio en Rafaela; y del 4 al 11 de julio en Reconquista.