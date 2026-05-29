A días del Mundial, Messi enciende la pasión en Santa Fe

La muestra podrá visitarse desde este viernes 29 de mayo hasta el 12 de junio. Estará abierta de lunes a viernes de 10 a 18, y sábados y domingos de 16 a 20. La muestra podrá visitarse desde este viernes 29 de mayo hasta el 12 de junio. Estará abierta de lunes a viernes de 10 a 18, y sábados y domingos de 16 a 20.