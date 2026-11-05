La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe informa que este viernes 6 de noviembre llevará adelante tareas de actualización de su infraestructura tecnológica. Por este motivo, la página web oficial y la aplicación App Santa Fe no estarán disponibles entre las 8 y las 14.
La web y la App Santa Fe estarán fuera de servicio este viernes por tareas de actualización
El municipio santafesino renovará su infraestructura digital este viernes. La atención telefónica por el 0800 y las redes sociales funcionarán con normalidad.
Durante ese período, los vecinos que necesiten realizar consultas o presentar reclamos podrán comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana, a través de la línea gratuita 0800 777 5000, que continuará funcionando con normalidad. Asimismo, permanecerán habilitados los canales de contacto a través de las redes sociales oficiales del municipio.
Una vez finalizadas las tareas de actualización, se restablecerá el funcionamiento habitual de los canales digitales.
Qué es la App Santa Fe
La App Santa Fe es la aplicación oficial de la Municipalidad de Santa Fe para trámites y servicios de la ciudad.
Dentro se puede gestionar turnos sin filas, consultar y pagar la Tasa General de Inmuebles (TGI), revisar infracciones de tránsito, chatear con el Centro de Atención Ciudadana, inscribirte a cursos municipales y recibir alertas de tránsito o colectivos.
Se debe ingresar con ID Ciudadana (Provincia), ARCA, Mi Argentina o un usuario local propio desde el celular o a través de la versión web oficial en App Santa Fe.