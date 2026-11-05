#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Municipalidad

La web y la App Santa Fe estarán fuera de servicio este viernes por tareas de actualización

El municipio santafesino renovará su infraestructura digital este viernes. La atención telefónica por el 0800 y las redes sociales funcionarán con normalidad.

La App Santa Fe permite hacer múltiples gestiones municipales.La App Santa Fe permite hacer múltiples gestiones municipales.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe informa que este viernes 6 de noviembre llevará adelante tareas de actualización de su infraestructura tecnológica. Por este motivo, la página web oficial y la aplicación App Santa Fe no estarán disponibles entre las 8 y las 14.

Mirá tambiénCómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe durante el fin de semana largo

Durante ese período, los vecinos que necesiten realizar consultas o presentar reclamos podrán comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana, a través de la línea gratuita 0800 777 5000, que continuará funcionando con normalidad. Asimismo, permanecerán habilitados los canales de contacto a través de las redes sociales oficiales del municipio.

Postal aérea de la Municipalidad de Santa Fe, en Salta 2951. Fernando NicolaPostal aérea de la Municipalidad de Santa Fe, en Salta 2951. Crédito: Fernando Nicola

Una vez finalizadas las tareas de actualización, se restablecerá el funcionamiento habitual de los canales digitales.

Qué es la App Santa Fe

La App Santa Fe es la aplicación oficial de la Municipalidad de Santa Fe para trámites y servicios de la ciudad.

El uso de las apps de viaje ahora cuenta con un marco regulatorio en la ciudad de Santa Fe.Imagen ilustrativa.

Dentro se puede gestionar turnos sin filas, consultar y pagar la Tasa General de Inmuebles (TGI), revisar infracciones de tránsito, chatear con el Centro de Atención Ciudadana, inscribirte a cursos municipales y recibir alertas de tránsito o colectivos.

Se debe ingresar con ID Ciudadana (Provincia), ARCA, Mi Argentina o un usuario local propio desde el celular o a través de la versión web oficial en App Santa Fe.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Municipalidad de Santa Fe
Juan Pablo Poletti

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro