Tras la audiencia del miércoles

Poletti se sumó al reclamo a Milei por los subsidios al transporte del interior

El intendente de Santa Fe firmó un documento junto a mandatarios de distintas ciudades del país para cuestionar el aumento de las compensaciones al transporte del Amba mientras las localidades del interior dejaron de recibir fondos nacionales. También reclamaron por los recortes en el Plan Remediar y exigieron una distribución federal de los recursos.