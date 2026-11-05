El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se sumó al reclamo de mandatarios municipales de distintos puntos del país contra el Gobierno nacional por la distribución de los subsidios al transporte público. A través de un comunicado conjunto, los jefes municipales cuestionaron el incremento de las compensaciones tarifarias destinadas al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y exigieron una asignación equitativa de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Poletti se sumó al reclamo a Milei por los subsidios al transporte del interior
El intendente de Santa Fe firmó un documento junto a mandatarios de distintas ciudades del país para cuestionar el aumento de las compensaciones al transporte del Amba mientras las localidades del interior dejaron de recibir fondos nacionales. También reclamaron por los recortes en el Plan Remediar y exigieron una distribución federal de los recursos.
Poletti cuestionó la política de subsidios de la administración nacional y planteó la desigualdad que, según sostuvo, afecta a los usuarios del transporte público del interior. “El presidente dijo que iba a sacar los subsidios y cumplió, pero solamente para el interior. El problema es cuando se plantea terminar con el populismo y se termina haciendo un populismo selectivo. Al AMBA no solo le mantuvieron los subsidios, sino que también se los aumentaron y le reconocieron la deuda. Mientras tanto, al interior nos congelaron en junio los aportes correspondientes a los atributos sociales, que eran los únicos recursos que Nación destinaba al transporte en nuestras ciudades”, afirmó.
En esa línea, el mandatario santafesino sostuvo que actualmente las provincias y los municipios deben sostener el funcionamiento del transporte público con recursos propios, mientras la Nación continúa destinando fondos al AMBA.
“Hoy las ciudades del interior sostenemos el transporte con recursos provinciales y municipales, mientras que Nación sigue reforzando los subsidios al AMBA. Es una desigualdad que tenemos que corregir”, expresó.
El intendente también hizo hincapié en el impacto que esta diferencia tiene sobre los pasajeros. “Un vecino de Santa Fe tiene los mismos derechos que uno que vive en el AMBA. No puede recibir un trato diferente por el lugar donde vive”, señaló.
Y agregó: “Cuando hablamos de subsidios al transporte no estamos hablando solamente de números o de una discusión entre gobiernos. Estamos hablando de algo que impacta directamente en la vida de las personas”.
Como ejemplo, mencionó las dificultades que enfrentan trabajadores, estudiantes y personas que necesitan trasladarse para acceder a servicios de salud, quienes deben afrontar costos diferentes según la jurisdicción en la que viven.
El reclamo por los fondos nacionales
El documento que anticipó ayer El Litoral, titulado Un país desigual es un país injusto, sostiene que la distribución de los subsidios al transporte profundizó las diferencias entre el Amba y las ciudades del interior durante la actual gestión nacional.
Según los datos consignados por los intendentes, en lo que va de 2026 la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares en concepto de compensación tarifaria al Amba. En contrapartida, aseguran que, si se excluyen los recursos que todas las jurisdicciones reciben a través de la tarjeta Sube, el interior argentino no recibió fondos nacionales para compensar las tarifas del transporte.
Los mandatarios aclararon que no cuestionan la asistencia a los pasajeros del área metropolitana, sino que consideran discriminatorio que los recursos se concentren en una sola región cuando su financiamiento proviene de un impuesto que pagan todos los argentinos.
En ese sentido, reclamaron que los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos tengan una distribución acorde con los destinos específicos establecidos por ley, entre ellos el financiamiento del transporte y el mantenimiento de las rutas nacionales.
Como alternativa, plantearon que, si la Nación no cumple con esa distribución, debería eliminar el impuesto para el interior, de manera de reducir uno de los componentes que inciden en el costo del boleto y en la logística de las economías regionales.
También cuestionaron los recortes en el Plan Remediar
El pronunciamiento de los intendentes no se limita al transporte público. También cuestiona la reducción del Plan Remediar, al advertir sobre la discontinuidad de medicamentos que se distribuían a través del programa nacional de acceso a la salud.
Según señala el documento, el esquema pasó de contemplar casi 128 medicamentos a garantizar solamente seis. Los mandatarios advirtieron que esa decisión traslada nuevas responsabilidades a las provincias y los municipios, que deben afrontar con presupuestos propios la atención de las necesidades de sus vecinos.
“Nosotros también queremos y tenemos cuentas ordenadas, déficit cero. Pero no a costa de incumplir y abandonar a nuestros vecinos”, sostuvieron en el comunicado.
Los intendentes remarcaron que el esfuerzo fiscal de las administraciones locales no puede sostenerse a costa de resignar servicios esenciales y reclamaron que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que le corresponden.
Finalmente, Poletti ratificó que el planteo será llevado al Congreso de la Nación para que los representantes de las provincias intervengan en el reclamo. “Llevamos este reclamo al Congreso porque necesitamos reglas iguales para todos. No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando igualdad de oportunidades para nuestros vecinos”, concluyó.
El documento cierra con una advertencia política de los mandatarios municipales: “Los Municipios estamos hartos, pero no vencidos. Jamás nos rendiremos, porque al mirar a nuestros costados tenemos a nuestros vecinos que esperan que seamos dignos representantes”.