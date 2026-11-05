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De viernes a lunes

Cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe durante el fin de semana largo

Por el Día del Empleado Municipal y el feriado nacional dispuesto con motivo de la visita del papa León XIV, habrá modificaciones en la atención al público y en algunos servicios. La recolección de residuos y el transporte público funcionarán con esquemas diferenciados.

Imagen ilustrativa. Foto: Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Foto: Manuel Fabatía
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La Municipalidad de Santa Fe informó cómo funcionarán los principales servicios y dependencias municipales durante el viernes 6 de noviembre, con motivo del Día del Empleado Municipal, y el lunes 9, feriado nacional por la visita del papa León XIV a nuestro país.

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Atención municipal

El Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, y las oficinas de Distrito permanecerán cerrados durante ambas jornadas.

El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con guardias mínimas a través de la línea gratuita 0800 777 5000.

Recolección de residuos y Eco Puntos

Las empresas Cliba y Urbafe prestarán el servicio de recolección domiciliaria con normalidad, respetando los recorridos y horarios habituales en toda la ciudad. De acuerdo con el cronograma vigente, el viernes 6 corresponderá sacar los residuos húmedos, mientras que el lunes 9 será el turno de los residuos secos.

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Por otra parte, los Eco Puntos, los espacios de Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados durante ambas jornadas.

Imusa

Las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) no atenderán al público el viernes 6 ni el lunes 9.

Transporte, bicicletas y Seom

El transporte público de pasajeros por colectivos funcionará el viernes 6 con sus frecuencias habituales, mientras que el lunes 9 circulará con la frecuencia correspondiente a los días sábados.

Nuevo SEOM. El proyecto está de momento en comisiones. Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía

El sistema de bicicletas públicas Las Bicis estará disponible ambas jornadas, en su horario habitual de 6:30 a 21.

En cuanto al Sistema de Estacionamiento Medido (Seom), no estará operativo el viernes 6 ni el lunes 9. El sábado 7 funcionará normalmente, de 8 a 13.

Cementerio Municipal

El Cementerio Municipal permanecerá abierto para visitas de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30. Los servicios fúnebres e inhumaciones se realizarán de 7:15 a 11:30.

La Municipalidad de Santa Fe dispuso un horario especial para las visitas al Cementerio MunicipalLa Municipalidad de Santa Fe dispuso un horario especial para las visitas al Cementerio Municipal

Tribunal de Faltas y Corralón Municipal

El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, permanecerá cerrado el viernes 6. El lunes 9 atenderá al público de 8 a 15.

Por su parte, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas durante ambas jornadas.

Mercado Norte

El Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas el viernes 6 de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30. El lunes 9 atenderá de 9 a 13.

Información turística

Los centros de informes turísticos funcionarán con un esquema especial. Las oficinas ubicadas en la Terminal de Ómnibus y en el Shopping La Ribera atenderán de 13 a 18, mientras que las dependencias del Casco Sur y El Vagón permanecerán cerradas.

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