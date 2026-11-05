De viernes a lunes

Cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe durante el fin de semana largo

Por el Día del Empleado Municipal y el feriado nacional dispuesto con motivo de la visita del papa León XIV, habrá modificaciones en la atención al público y en algunos servicios. La recolección de residuos y el transporte público funcionarán con esquemas diferenciados.