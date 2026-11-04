La gestión de los residuos, la movilidad, el aprovechamiento de los espacios vacíos y el acceso a la vivienda serán algunos de los ejes del Octavo Encuentro por las Ciudades, una iniciativa impulsada por Encuentro que reúne a organizaciones, instituciones, universidades y representantes de distintos sectores para debatir propuestas sobre el desarrollo urbano de Santa Fe.
El futuro de Santa Fe, bajo debate: qué propuestas se analizan sobre basura, movilidad y vivienda
El concejal Lucas Simoniello explicó los principales ejes del octavo Encuentro por las Ciudades, que pondrá en discusión alternativas para el tratamiento de residuos, la movilidad urbana y la recuperación de edificios sin uso.
En diálogo con CyD Noticias, el concejal Lucas Simoniello presentó los principales temas de esta nueva edición y destacó la importancia de generar espacios de intercambio que permitan pensar soluciones concretas para los problemas cotidianos. En ese sentido, remarcó que el objetivo es involucrar a distintos actores de la sociedad y no limitar la discusión a quienes ocupan cargos de gobierno.
“Las ciudades tienen que ser pensadas por y para las personas”, sostuvo el edil, quien también anticipó la presentación de un nuevo anuario con información e investigaciones sobre la realidad local.
Relleno sanitario y economía circular
Uno de los temas centrales del encuentro será la situación del relleno sanitario de Santa Fe. Según explicó Simoniello, al predio le quedan aproximadamente cinco años y medio de vida útil, por lo que consideró necesario comenzar a debatir alternativas antes de que se agote su capacidad. “La solución no puede ser volver a encontrar otro lugar para enterrar basura”, planteó.
Para el concejal, una de las principales oportunidades está en desarrollar la economía circular y promover la instalación de industrias que puedan reutilizar materiales que actualmente terminan como residuos.
“La ciudad de Santa Fe paga 50.000 millones de pesos para enterrar un montón de materias primas que podrían ser utilizadas para otras industrias”, afirmó.
En esa línea, consideró que el tratamiento de los residuos también puede convertirse en una fuente de empleo y de inclusión social. “El relleno sanitario es un tema que nos va a explotar en la mano, es una bomba, en lo malo y en lo bueno. Puede ser una bomba en la producción, puede ser una bomba en la inserción social, puede ser una bomba en materia de trabajo”, expresó.
Estacionamiento y movilidad
Otro de los ejes será la infraestructura disponible para estacionar en el micro y macrocentro santafesino. Simoniello adelantó que un equipo de investigación presentará un informe sobre la cantidad de espacios existentes, tanto en el sistema de estacionamiento medido como en cocheras privadas y playas de estacionamiento.
De acuerdo con los datos mencionados por el concejal, la ciudad cuenta con 4.980 unidades del sistema COOP y cerca de 13.900 espacios adicionales en edificios residenciales, garages y playas de estacionamiento.
El relevamiento apunta a conocer con mayor precisión la oferta disponible y sus características, ya que algunos espacios funcionan de manera rotativa o tienen horarios limitados.
“Tenemos un gran problema de flujo, no de stock, necesariamente”, señaló Simoniello al referirse a las dificultades para estacionar. También sostuvo que la información resulta indispensable para tomar decisiones sobre la movilidad urbana.
Para dimensionar el espacio que ocupa el automóvil, el edil comparó las aproximadamente 18.000 unidades de estacionamiento relevadas con una superficie equivalente a casi 23 manzanas de vehículos ubicados uno junto al otro. “El auto es parte de la vida, parte de la movilidad, pero las personas son el centro donde hay que poner el ojo”, remarcó.
Jóvenes, protagonistas del encuentro
La participación ciudadana será otro componente central de la jornada. Los jóvenes tendrán un taller participativo destinado a imaginar escenarios futuros y debatir qué decisiones pueden transformar la ciudad.
“Los jóvenes no son el futuro, son el presente”, afirmó Simoniello. La propuesta buscará que puedan expresar sus propias ideas sobre los problemas urbanos y las posibles soluciones, con especial atención al tratamiento de los residuos y las oportunidades que ofrece la economía circular.
El concejal también destacó el trabajo de organizaciones comunitarias que desarrollan tareas sociales en distintos barrios. Como ejemplos, mencionó a la Cooperativa Setúbal, en el noreste de la ciudad, y a la Fundación Mundo Pequeño, en el suroeste.
Esta última trabaja en la inclusión, contención y restitución de derechos de niños, adolescentes y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica. Su presidente, Raúl Dalinger, participará del cierre del encuentro junto con Leonardo Chiarella, intendente de Venado Tuerto, quien lleva adelante un operativo para cerrar un basural en esa localidad.
Los espacios vacíos y las oportunidades
La discusión también incluirá el aprovechamiento de inmuebles y sectores urbanos que actualmente se encuentran desocupados o subutilizados. Simoniello planteó que parte de las respuestas a la falta de viviendas, comercios y puestos de trabajo podría encontrarse en estructuras que ya existen.
“Crecer es ser inteligente, crecer es acomodarnos en el buen sentido de la palabra al mundo vertiginoso que tenemos y encontrar soluciones muchas veces con lo que ya tenemos”, sostuvo.
En ese sentido, mencionó oficinas que podrían reconvertirse en departamentos, edificios vacíos que podrían albergar empresas vinculadas al conocimiento y otros espacios con potencial para generar actividad económica.
El concejal consideró que estas alternativas deben formar parte de la planificación urbana, junto con las decisiones sobre movilidad, residuos y acceso a la vivienda.
“Esto no se resuelve con videos de TikTok, esto se resuelve si nos podemos poner con información arriba de la mesa, canalizando nuestras pasiones y principalmente encontrando los puntos de acuerdo”, concluyó.