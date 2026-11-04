Temporada 2027

La Municipalidad de Santa Fe abre las inscripciones para las Colonias de Verano

Del 9 de noviembre al 11 de diciembre se recibirán las solicitudes para participar de las actividades destinadas a chicos de 6 a 13 años, adultos mayores y personas con discapacidad. La temporada se desarrollará del 4 de enero al 12 de febrero, de lunes a viernes, por la mañana.