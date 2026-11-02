Financiamiento de corto plazo

Autorizan al municipio de Santa Fe a emitir Letras por 10 mil millones de pesos

Fue a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Es en el marco del Programa Provincial de Financiamiento de Corto Plazo correspondiente a 2026. En el texto se aclara que el gobierno local cumplió con toda la documentación requerida.