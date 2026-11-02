Mediante decreto Nro. 2289 del pasado 29 de octubre, el Poder Ejecutivo provincial autorizó al municipio de Santa Fe a emitir Letras del Tesoro por 10 mil millones de pesos. El texto lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, y de los ministros de Economía, Pablo Olivares; y de Gobierno, Fabián Bastía.
Autorizan al municipio de Santa Fe a emitir Letras por 10 mil millones de pesos
Fue a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Es en el marco del Programa Provincial de Financiamiento de Corto Plazo correspondiente a 2026. En el texto se aclara que el gobierno local cumplió con toda la documentación requerida.
Según se expresa, la autorización permite "concretar la operación de crédito público en el marco del Programa de Financiamiento de Corto Plazo mediante la Emisión de Letras del Tesoro 2026, avalada por las ordenanzas respectivas, hasta la suma de diez mil millones de pesos". Como garantía se afectarán los recursos de jurisdicción propia o provenientes del Régimen de Coparticipación Federal.
En regla
El decreto aclara que el citado endeudamiento "constituye una operación de crédito público alcanzada por el Decreto N° 0449/21". La misma prevé la intervención de las áreas competentes del Ministerio de Economía a los efectos de su dictamen, para ser concluida por Poder Ejecutivo.
Conforme la legislación vigente, la Municipalidad de Santa Fe inició las actuaciones ante la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, quien se expidió favorablemente mediante el informe de la Dirección General de Asesoramiento Tributario, Presupuestario y Financiero.
Asimismo, el municipio acompañó la documentación prevista "a los efectos del informe que la Contaduría General de la Provincia debe producir como resultado de la evaluación de las condiciones de la operatoria y de la capacidad de endeudamiento" del gobierno local.
Dicho órgano, consigna el decreto, "merituó los datos aportados por la Municipalidad con la información que en esa dependencia se dispone respecto de la coparticipación provincial de impuestos no automática que le corresponde a dicho Ente Territorial, a fin de establecer un perfil de factibilidad normativa y financiera de la operación de financiamiento en cuestión". Y concluye en que de dicho análisis surgió que "la información aportada cumple satisfactoriamente con cada ítem requerido, por lo que encuadrada la operación de crédito público que se gestiona en la Ley Orgánica de Municipios y en las Ordenanzas respectivas".
Por todo lo expuesto, la provincia consideró que la Municipalidad "presenta una situación financiera favorable para asumir" el nuevo compromiso financiero aludido.