La Municipalidad de Santa Fe continúa reforzando los trabajos de limpieza y desobstrucción del sistema de desagües pluviales, en el marco de las acciones preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas para la ciudad, ante el pronóstico de tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Cómo funcionan los servicios de limpieza en Santa Fe y qué recomendaciones rigen para los vecinos
Diversas áreas operativas trabajan en la limpieza de bocas de tormenta y retiro de residuos para reducir el riesgo de anegamientos en puntos críticos.
Según el alerta amarillo, durante la mañana y la tarde de este martes 12 podrían registrarse tormentas. En este contexto, las cuadrillas municipales intensifican las tareas habituales de prevención mediante un operativo coordinado entre las subsecretarías de Asuntos Hídricos, Espacios Verdes, Higiene Ambiental y Mantenimiento Vial.
Limpieza y desobstrucción de desagües
Los trabajos incluyen la limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, el mantenimiento de canales a cielo abierto, la erradicación de microbasurales, la limpieza de cunetas y el monitoreo permanente del funcionamiento de las estaciones de bombeo. Para estas acciones se dispone de cuadrillas, maquinaria específica y camiones desobstructores que intervienen en los sectores considerados prioritarios.
El objetivo es garantizar el correcto escurrimiento del agua de lluvia, preservar el funcionamiento del sistema hídrico urbano y reducir el riesgo de anegamientos.
Recomendaciones
Desde el Municipio se recuerda la importancia de la colaboración de los vecinos para evitar inconvenientes durante las lluvias. En ese sentido, se solicita no sacar residuos fuera de los horarios establecidos y evitar arrojar basura en la vía pública, ya que puede obstruir bocas de tormenta y desagües.
Ante cualquier inconveniente o emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de atención municipal 0800-777-5000.