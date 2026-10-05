La Municipalidad de Santa Fe continúa con la ejecución del plan intensivo de mantenimiento y saneamiento del sistema hídrico en diferentes puntos de la capital provincial. Este lunes, el intendente Juan Pablo Poletti supervisó el avance de las tareas que llevan adelante los equipos municipales en las calles de barrio El Tránsito.
Intervinieron más de 6.000 metros de zanjas en los barrios El Tránsito y San Martín
En el marco de las acciones permanentes para prevenir anegamientos, el intendente Juan Pablo Poletti encabezó una recorrida de supervisión por barrio El Tránsito. Los trabajos se suman a los ejecutados recientemente en San Martín, alcanzando un total de más de 6 kilómetros de cunetas saneadas en ambas jurisdicciones.
"Estamos con los vecinos en barrio El Tránsito viendo cómo va quedando este refuerzo de zanjeo. Si bien tenemos nuestro plan de mantenimiento habitual, decidimos potenciarlo a partir de la contingencia por el fenómeno El Niño. Hacemos coincidir estas obras con el estabilizado pétreo que ya ejecutamos, volviendo a poner en valor la zanja que en muchos casos había desaparecido", explicó el intendente Poletti.
En esa línea, el mandatario local destacó el impacto cotidiano de las cuadrillas en el territorio: "Nos encontramos con la sorpresa de vecinos que viven hace 40 o 50 años acá y que nunca habían visto la cuneta tapada por el césped. La estructura y los tubos de drenaje existían, pero estaban tapados por barro, tierra y vegetación. Con estas cunetas de 50 cm de ancho por 40 cm de profundidad logramos mayor capacidad de reservorio. Posteriormente, el camión desobstructor interviene en las esquinas y cruces de calles entubados para garantizar que el agua escurra de forma rápida hacia el reservorio".
Poletti reafirmó además el compromiso de gestión en materia de infraestructura y cercanía: "Hay que escuchar, pero no sirve solo con escuchar: hay que accionar y venir al territorio. Las obras están supervisadas por el equipo de Gestión Hídrica, coordinando la experiencia de los vecinos con los criterios técnicos de pendientes y profundidad. Venimos trabajando intensamente y la proyección es continuar hacia barrio Scarafía. Nuestro compromiso es erradicar todas las calles de tierra antes del final de la gestión y sostener este plan de zanjeo en forma permanente".
Operativo y despliegue territorial
Por su parte, la directora de Políticas de Cercanía y Participación Ciudadana del municipio, Eugenia Rico, detalló la metodología de trabajo desplegada en los barrios: "Actualmente contamos con cinco cuadrillas integradas por 24 personas en barrio El Tránsito y otras 24 en barrio San Martín, sumando 48 trabajadores abocados exclusivamente al plan, más el equipo de coordinación e hídricos".
Rico precisó que las labores contemplan "zanjeo, limpieza de cunetas y mantenimiento de veredas de lunes a viernes en el horario de 8 a 12". Asimismo, explicó que "durante los fines de semana se coordina la intervención de maquinaria pesada específica para levantar la tierra extraída y evitar inconvenientes a los frentistas".
La voz de las vecinas
El impacto de las tareas se refleja directamente en la experiencia de quienes habitan el sector. Alba Sánchez, vecina de la zona desde 1985, remarcó la importancia de las obras tras años de dificultades: "Es la primera vez que vemos cuadrillas trabajando de esta manera para solucionar la situación del barrio. El ripio mejoró mucho la circulación y ahora estamos muy conformes con el zanjeo. Antes se acumulaba agua, entraba a las casas y muchos teníamos que poner barreras en las puertas por las olas que hacían los autos al pasar. El otro día llovió y, sin estar terminada la obra, se vio claramente cómo el agua corre mucho mejor".
En el mismo sentido se expresó María Rosa Menéndez, una de las primeras pobladoras de la zona, quien valoró el alivio que representan estos trabajos para la comunidad: "Fui la primera en edificar cuando esto era todo campo y quintas, no había calles ni luz. Para nosotros estas obras son fundamentales y representan un gran alivio porque antes el agua no corría, la calle se transformaba en un río y terminábamos inundados. Estamos muy agradecidos y conformes con estos trabajos que se están llevando a cabo".