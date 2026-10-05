Ciudad de Santa Fe

Intervinieron más de 6.000 metros de zanjas en los barrios El Tránsito y San Martín

En el marco de las acciones permanentes para prevenir anegamientos, el intendente Juan Pablo Poletti encabezó una recorrida de supervisión por barrio El Tránsito. Los trabajos se suman a los ejecutados recientemente en San Martín, alcanzando un total de más de 6 kilómetros de cunetas saneadas en ambas jurisdicciones.