“Ha sido una intervención que ha cambiado la fisonomía del Museo, dado que hemos reparado y restablecido la tecnología en tres salas. Esto se hizo con un aporte del Ministerio de Desarrollo Productivo, lo que permitió que en un rápido tiempo podamos tener la partida dineraria disponible para que una empresa santafesina pudiera reparar y tener las salas preparadas para recibir a todos los turistas, a todos los estudiantes, los visitantes”, dijo la secretaria de Cultura municipal, Luciana Ceresola.
Cómo son las mejoras tecnológicas que se realizaron en el Museo de la Constitución
El emblemático espacio de la ciudad de Santa Fe adquirió un nuevo equipamiento tecnológico en el marco del Plan de Fortalecimiento Turístico de la Provincia. La secretaria de Cultura municipal, Luciana Ceresola; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, recorrieron los avances.
En la Sala 3 se construyó, a partir de ensayos, cartas y otros escritos, un diálogo imaginario entre Urquiza, Rosas, Alberdi, Mitre y Sarmiento, personajes fundamentales que hicieron su aporte a la organización nacional. En la Sala 4 se realizó una maqueta de 11 por 7 metros, la más grande del país, que muestra la ciudad de Santa Fe en tiempos del Congreso Constituyente de 1853, utilizando las más modernas técnicas de proyección digital combinadas con el trabajo artesanal de miniaturistas especializados.
“Nuestra intención siempre fue que todas las salas estuvieran a la altura de la expectativa de todos los visitantes. Esto también nos lleva a seguir buscando nuevas audiencias, a renovar el público y que este Museo siga siendo un atractivo esencial para la Ciudad de Santa Fe, que atraiga el turismo regional y de otras provincias, porque es algo que nos representa y es el legado que Santa Fe ha dejado a todo el país”, agregó Ceresola.
Por último, se realizaron mejoras en el Auditorio, el espacio para 300 personas, con vista a las islas, donde desciende una pantalla para contemplar el film “La Palabra de los Argentinos”, que marca el final del recorrido. Se trata de una película original filmada en todo el país, con las distintas voces y tonadas de los argentinos que hablan del significado profundo de la Constitución para los ciudadanos.
Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, destacó el acompañamiento del gobierno provincial al sector público mediante distintos programas: “Con estas herramientas que tenemos buscamos ayudar a estos espacios con aportes que le permitan el mantenimiento y la reparación. Es un círculo que cierra muy bien porque conveniamos lo turístico, la tecnología y la innovación que estaban haciendo falta reparar aquí. Y que una empresa de jóvenes santafesinos se pueda hacer cargo de este mantenimiento, para nosotros como Ministerio de Desarrollo Productivo, cierra un círculo importante”, expresó.
Por su parte, la secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard destacó la puesta en valor del patrimonio cultural y natural del Museo de la Constitución: “Este museo lo tiene todo. Era fundamental, así que con la Asociación de Amigos del Museo pudimos trabajar en articulación con la Municipalidad y hoy podemos disfrutar de estas salas renovadas y tan actuales para que los chicos quieran volver, quieran venir y lo recomienden”, dijo la funcionaria provincial.