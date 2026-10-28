Mantenimiento y la reparación

Cómo son las mejoras tecnológicas que se realizaron en el Museo de la Constitución

El emblemático espacio de la ciudad de Santa Fe adquirió un nuevo equipamiento tecnológico en el marco del Plan de Fortalecimiento Turístico de la Provincia. La secretaria de Cultura municipal, Luciana Ceresola; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, recorrieron los avances.