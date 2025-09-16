Periodismo en el aula: estudiantes de la Sargento Cabral elaboraron un diario y participaron de un encuentro con un cronista de El Litoral

Alumnos de la escuela Nº 4 Sargento Cabral estudiaron periodismo en el aula, redactaron noticias y confeccionaron dos ediciones de periódicos. Como cierre de este proceso de formación, recibieron este lunes por la mañana al cronista de El Litoral, Nicolás Loyarte, a quien entrevistaron e intercambiaron conocimientos sobre “el mejor oficio del mundo”, como solía definirlo Gabriel García Márquez.
Participaron 40 estudiantes de 6º grado A y C, en la institución ubicada en Las Heras 4720. En el salón principal se realizó la tertulia que enriqueció a alumnos, docentes y al periodista invitado.
¿Cómo se verifica la información?, fue una de las preguntas de la mañana. Flavio Raina.
La iniciativa, coordinada por la docente Vanina Gaboardi, se enmarca en el Proyecto de Hoja Periódica, trabajado a lo largo del año en el aula. Participan también los docentes Romina Martínez -docente de apoyo a la inclusión- y Pablo Maidana. Allí, los niños aprendieron sobre periodismo y pusieron en práctica distintas consignas que les permitieron desarrollar habilidades de lectura, escritura y comunicación. También se ejercitaron en la búsqueda de la verdad, el pensamiento crítico y la reflexión.
El cuerpo docente tiene previsto continuar con el trabajo hasta fin de año. Flavio Raina.
Pensar
De esta manera, lograron fomentar competencias como la investigación, el análisis crítico y la comunicación efectiva, al tiempo que fortalecieron la inclusión y la participación de todos en la creación del periódico escolar.
Con estos aprendizajes, los estudiantes elaboraron dos ediciones de una hoja periódica que refleja su voz y perspectiva, fomentando la creatividad a través de la escritura y el diseño. Así nacieron “La Voz de Sexto” y “Los Cabralitos”. En la primera publicación abordaron los efectos nocivos de una gaseosa cola, a la que denominaron “veneno”; mientras que en la segunda plantearon, desde el título, que “La tecnología no es un juguete”.
¿Cómo determinan qué es relevante?, fue otra de las preguntas. Flavio Raina.
El proyecto continuará durante todo el año escolar, con la idea de publicar nuevas ediciones de manera periódica, posiblemente semestral, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y la participación de los estudiantes.
"Escribir me apasiona tanto como cuando jugaba a la pelota de chiquito", dijo Loyarte. Flavio Raina.
Una conversación abierta
El encuentro con el cronista de El Litoral se extendió por aproximadamente una hora y estuvo colmado de preguntas y respuestas, desde las más elementales del oficio hasta las más profundas.
La charla fluyó durante más de una hora. Flavio Raina.
Algunos de los interrogantes fueron: ¿cómo se investiga y recopila información para escribir una noticia?, ¿qué fuentes utilizan los periodistas?, ¿cómo saben qué temas interesan al público?, ¿cómo determinan qué es relevante?, ¿qué competencias son necesarias para ser un buen periodista?, ¿cómo se verifica la información?, ¿qué desafíos enfrenta el periodismo en la actualidad? y ¿cómo ha cambiado la profesión en los últimos años?
Loyarte le pidió a cada alumno y alumna que se presente, respondió las preguntas y dejó planteados nuevos interrogantes que quedaron sembrados en la cabeza de los participantes. La tarea, ahora, será pensar, reflexionar y sacar conclusiones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.