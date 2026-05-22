Con el Mercado Progreso como epicentro, la Casa de la Cultura y el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL (MAC) como escenarios complementarios, se desarrolló este jueves la edición 2026 de la Noche de las Ideas, el encuentro cultural internacional impulsado por la Embajada de Francia en Argentina a través del Instituto Francés, en articulación con el Gobierno de Santa Fe, los municipios de Santa Fe y Rosario, la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y las Alianzas Francesas.
Santa Fe abrió caminos en la 10° edición de la "Noche de las Ideas"
Bajo el lema “Abrir caminos”, el encuentro internacional reunió recorridos históricos, paneles, propuestas artísticas y actividades culturales enfocadas en la memoria, la democracia y los derechos humanos.
Se desarrollaron conferencias, recorridos urbanos, exposiciones, música y paneles abiertos al público en torno al eje “A 50 años del golpe: Memoria, Verdad y Derechos Humanos”.
Las actividades en el Mercado Progreso comenzaron a las 18 con el recorrido “Arquitecturas de la memoria: huellas materiales del pasado reciente”, que recorrió distintos sitios patrimoniales emblemáticos de nuestra ciudad vinculados a los hechos sucedidos durante la última dictadura militar argentina. El itinerario incluyó paradas en el Espacio de la Memoria (Ex Comisaría 4ta), en la Facultad de Ingeniería Química y en la Escuela Industrial Superior de la UNL, donde se encuentra el “Pasaje de la Memoria”, espacio dedicado a estudiantes, docentes y trabajadores víctimas del terrorismo de Estado.
La directora de la Agencia de Cooperación Internacional y Comercio Exterior del municipio, Lucila García, destacó la relevancia de que Santa Fe sea una de las ciudades anfitrionas de esta propuesta internacional: “La Noche de las Ideas proviene de la Embajada de Francia y se realiza en cinco ciudades en simultáneo en la Argentina, por eso es muy importante que Santa Fe sea una de ellas”.
Además, remarcó el valor de poder visibilizar la identidad local a través de la cultura y la memoria: “Lo lindo de esta propuesta es que logramos exponer parte de la cultura de la ciudad y nuestros recorridos históricos a través de un eje temático que cambia cada año”.
En relación con la edición 2026, García señaló: “Este año el eje propone repensar la democracia a 50 años del golpe militar en Argentina. Por eso organizamos distintas actividades vinculadas a la memoria y los derechos humanos”.
Sobre una de las propuestas centrales de la jornada, explicó: “Desde el Mercado Progreso salió un colectivo para recorrer lugares históricos de la ciudad como la ex Comisaría 4ta y la Escuela Industrial, con un historiador relatando lo sucedido en cada espacio. El colectivo se llenó y hubo mucho interés de la gente en participar”.
En Sala Mercado Editorial se realizó el panel “A 50 años del golpe: historia, memoria y desafíos de la cultura democrática”, que contó con la participación del historiador francés Antoine Lilti, el investigador y director del IHUCSO-CONICET Dr. Luciano Alonso y el secretario Claudio Díaz. La actividad fue moderada por la directora de Innovación y Diversidad Cultural del municipio, Luciana Bollini.
“También tenemos ferias para recorrer, propuestas gastronómicas, música en vivo y espacios para debatir y compartir. La idea es que la gente pueda encontrarse, reflexionar y disfrutar”, agregó García.
Durante toda la jornada, los asistentes pudieron recorrer el mercado de bienes culturales del que participaron creadores, colectivos y emprendimientos locales, Ediciones UNL y propuestas gastronómicas. La jornada contó con la musicalización de DJ Dorkic y el cierre musical a cargo del Dúo Ferrero-González.