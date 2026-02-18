Cortes y desvíos de colectivos por bacheo previstos para este miércoles en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe ajusta este miércoles su circulación vehicular por obras que impactarán en el tránsito y los recorridos del transporte públco en sectores estratégicos durante los próximos días.
Este 18 de febrero, se implementan cortes y desvíos en importantes arterias de la capital provincial debido a obras de reparación que afectarán el tránsito y el recorrido de colectivos.
*Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 6 días).
*Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 8 días).
*Bv. Pellegrini entre 25 de Mayo y San Martín - mano al este- (07-19 hs).
*Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (7 días).
*Junín entre Rivadavia y Av. Freyre (07-19 hs).
*San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07-19 hs).
*1º de mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (07-19 hs).
Trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada).
Zona afectada: Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)
Línea 2 (ida): De recorrido por calle 25 de Mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1º de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zona afectada: 1º de Mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (12:00- 19:00 hs)
Línea 1 (Ida): de recorrido por calle 1° de Mayo –Santiago del Estero – San Jerónimo- Gob. Crespo - 1ero de mayo a recorrido habitual
Línea 15 (Ida) de recorrido por calle 1° de Mayo –Santiago del Estero – San Jerónimo a recorrido habitual.
Zona Afectada: San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00-12:00 hs)
Líneas 4 –10 y 11(ida): De recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo a recorrido.
Línea 13 (ida): De recorrido por Obispo Gelabert - 25 de Mayo - Gob. Crespo - San Jerónimo a recorrido habitual.
Línea 18 (ida): De recorrido habitual por Mariano Comas – 1º de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo a recorrido.
Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear
- Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
- Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)
- Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
Zona afectada Boneo y 1° de Mayo
- Líneas 11 (Ida): De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual.
Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.