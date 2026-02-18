#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Obras en la ciudad

Cortes y desvíos de colectivos por bacheo previstos para este miércoles en Santa Fe

Este 18 de febrero, se implementan cortes y desvíos en importantes arterias de la capital provincial debido a obras de reparación que afectarán el tránsito y el recorrido de colectivos.

En algunos sectores, los cortes persistirán durante varios días. Crédito: Guillermo di Salvatore.En algunos sectores, los cortes persistirán durante varios días. Crédito: Guillermo di Salvatore.
Seguinos en
Por: 

La ciudad de Santa Fe ajusta este miércoles su circulación vehicular por obras que impactarán en el tránsito y los recorridos del transporte públco en sectores estratégicos durante los próximos días.

Cortes

*Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 6 días).

*Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 8 días).

*Bv. Pellegrini entre 25 de Mayo y San Martín - mano al este- (07-19 hs).

*Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (7 días).

*Junín entre Rivadavia y Av. Freyre (07-19 hs).

*San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07-19 hs).

*1º de mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (07-19 hs).

Reducción de calzada

Trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada).

Desvíos por trabajos de bacheo

Zona afectada: Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)

Línea 2 (ida): De recorrido por calle 25 de Mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1º de mayo - Moreno a recorrido habitual.

Zona afectada: 1º de Mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (12:00- 19:00 hs)

Línea 1 (Ida): de recorrido por calle 1° de Mayo –Santiago del Estero – San Jerónimo- Gob. Crespo - 1ero de mayo a recorrido habitual

La secuencia tuvo lugar a bordo de un colectivo de la Línea 1. Crédito: Guillermo Di Salvatore Archivo.La Línea 1 de colectivos sufrirá cambios en su recorrido. Foto: Guillermo Di Salvatore.

Línea 15 (Ida) de recorrido por calle 1° de Mayo –Santiago del Estero – San Jerónimo a recorrido habitual.

Zona Afectada: San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00-12:00 hs)

Líneas 4 –10 y 11(ida): De recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo a recorrido.

Línea 13 (ida): De recorrido por Obispo Gelabert - 25 de Mayo - Gob. Crespo - San Jerónimo a recorrido habitual.

Línea 18 (ida): De recorrido habitual por Mariano Comas – 1º de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo a recorrido.

Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear

- Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.

Los colectivos de la Línea 8 dejaron de circular por los hechos de inseguridad.El recorrido de la Línea 8 también sufrirá modificaciones.

- Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.

Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)

- Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.

Zona afectada Boneo y 1° de Mayo

- Líneas 11 (Ida): De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual.

Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)

Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Estado del tránsito
Colectivos Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro