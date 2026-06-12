Pablito Viajero

El fin de una era: Pablo Imhoff cuelga las llaves y se despide de las rutas digitales

Tras 12 años de travesías que unieron Santo Tomé con los rincones más remotos del continente, el santafesino más seguido en las redes sociales anuncia su retiro de las plataformas. Entre la necesidad de un hogar definitivo y el desgaste físico y mental de una vida nómada, el creador del Proyecto Alaska decide "parar la moto" y empezar de cero.