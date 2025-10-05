La mirada de un experto

Paulo Chiarella: “Tenemos ciudades cada vez más insalubres y menos habitables”

El arquitecto paisajista local advierte un creciente fenómeno. “Los espacios verdes no alcanzan a morigerar el impacto de tanta impermeabilización del suelo urbano”. Esto sucede en Santa Fe. Las claves para un cambio de paradigma hacia la gestión de la Infraestructura Verde.