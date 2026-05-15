50 trabajadores afectados en 2 meses

Del pedido a la protesta: repartidores de Santa Fe salieron a la calle para denunciar bajas automáticas

Además, reclaman por la pérdida de ingresos y por la falta de interlocutores con la empresa, que tiene sede en Uruguay. Si no obtienen contestación, anticiparon nuevas medidas de fuerza para la próxima semana, lo que constituye un "paro de aplicación".