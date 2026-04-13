Este fin de semana

La ciudad de Santa Fe ultima detalles para la 127° Peregrinación a la Basílica de Guadalupe

Con cortes de tránsito desde el sábado, desvíos en cuatro líneas de colectivos y 345 puestos sobre la Costanera Oeste, se preparan para recibir a miles de peregrinos. El operativo incluirá paradas alternativas, servicio gratuito para niños y un amplio despliegue de control y asistencia.