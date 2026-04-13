La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una de sus celebraciones más convocantes: la 127° Peregrinación Arquidiocesana a la Basílica de Guadalupe. Bajo el lema “Gracias Madre, porque tu amor nos abraza a todos”, las actividades centrales se desarrollarán los días 18 y 19 de abril, con un importante despliegue organizativo que incluye al municipio y al Gobierno provincial.
La ciudad de Santa Fe ultima detalles para la 127° Peregrinación a la Basílica de Guadalupe
Con cortes de tránsito desde el sábado, desvíos en cuatro líneas de colectivos y 345 puestos sobre la Costanera Oeste, se preparan para recibir a miles de peregrinos. El operativo incluirá paradas alternativas, servicio gratuito para niños y un amplio despliegue de control y asistencia.
La presentación oficial tuvo lugar este lunes en la explanada del templo, con la participación de autoridades locales y provinciales. Desde la Municipalidad confirmaron que unas 200 personas, entre funcionarios y agentes, formarán parte del operativo de control, asistencia y servicios, que abarcará 10 áreas.
El coordinador de Gabinete municipal, Victor Hadad, destacó la magnitud del evento: “Como todos los años, la Municipalidad programa un gran operativo. En esta oportunidad son 10 áreas municipales que van a estar trabajando para atender todas las cuestiones que se producen en un evento de una magnitud tan grande, porque no olvidemos que vamos a estar hablando de casi 100.000 personas que van a pasar por un solo fin de semana”.
En relación a los puestos de venta, se dispondrán 345 stands sobre la avenida Almirante Brown, desde La Rotonda hasta Boneo. “Cada uno ya tiene su sector y este año le dimos prioridad absoluta a los feriantes de la ciudad de Santa Fe”, indicó Hadad. Además, remarcó el trabajo en materia de seguridad: “la cuestión de los cuidacoches se trabaja junto al Ministerio de Seguridad para desanimar su presencia. Es una realidad que se va a estar monitoreando permanentemente a través de la GSI y la policía de la provincia”.
Cultura y fe
Como novedad, este año se suma una propuesta cultural previa. El viernes 17 se realizará una actividad dentro del templo con música y danza. El párroco Marcelo Blanche explicó que “los santafesinos hicieron dos días de fiesta y ahora le agregamos una tarde más porque queremos que se inicie con algo cultural”.
La programación incluirá artistas como Itatí Barrionuevo, la Guardia Urbana, el Grupo Terra y el Grupo Yapeyú. En tanto, la Basílica abrirá el sábado de 7 a 24 y el domingo desde las 7 hasta el cierre. La Misa Central será el domingo a las 15.30.
Blanche también anticipó uno de los momentos más esperados: “Por la puerta de la basílica va a salir algo que es muy tocante a los sentimientos: la imagen original de la Virgen, la que todos vemos en el camarín, va a recorrer las calles del barrio y luego en la plaza se hará la misa”. Asimismo, convocó a colaborar con Cáritas: “Si tienen que poner un orden de donaciones, el orden es mercadería, alimentos no perecederos, pañales y ropa, por las prioridades que hoy tiene la institución”.
Identidad y trabajo conjunto
El presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, remarcó el valor simbólico de la celebración: “Para el Concejo Municipal es muy importante acompañar, es una de las fiestas más identitarias. Nuestra identidad es la fiesta de Guadalupe; tiene ese encuentro, esa familia que se comparte y que se vive muy tranquilamente, desde la convivencia y la paz”.
En esa línea, subrayó la articulación entre niveles de gobierno: “Queremos garantizar las posibilidades de articulación con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti para poner todo en condiciones y acompañar el protagonismo que la ciudad necesita y que la región también acompaña”.
Operativo de tránsito y transporte
El operativo de tránsito comenzará el sábado a las 6 con cortes en avenida Almirante Brown en sentido sur-norte, a la altura de Estanislao Zeballos. A partir de las 14 se dispondrán cortes totales en calles transversales a Javier de la Rosa, entre General Paz y Almirante Brown.
También se establecerán restricciones en una amplia zona aledaña al templo, con interrupciones que se extenderán hasta las 22 del domingo. El domingo por la mañana tendrá lugar la tradicional peregrinación, que partirá desde Bulevar Gálvez y Necochea hacia la Basílica, con acompañamiento de inspectores.
Los cortes implicarán desvíos en las líneas de colectivos 4, 10, 14 y 16, además de la habilitación de paradas alternativas y sectores específicos para taxis. Asimismo, se dispondrá un servicio gratuito para que los niños puedan participar de las actividades del sábado hasta las 14.
Con una convocatoria estimada en decenas de miles de fieles, la ciudad se alista para un fin de semana donde la fe, la cultura y la organización urbana volverán a confluir en torno a una de sus tradiciones más arraigadas.