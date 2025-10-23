Proponen un plan integral para poner en valor el entorno de “La Esmeralda”

El concejal Pablo Mainer (CREO - Unidos) presentó un proyecto de resolución que propone avanzar con los estudios necesarios para realizar una intervención integral en la zona aledaña a “La Esmeralda”, el centro de rescate, investigación e interpretación de fauna que se encuentra en proceso de refuncionalización y es el más importantes de la región.
La iniciativa busca acompañar la profunda transformación que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en particular desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, junto a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), llevan adelante en el predio, con inversiones en infraestructura, formación e investigación ambiental.
“Este predio será un centro de rescate e investigación de mucha relevancia en la ciudad y la región, además de un centro de educación ambiental y ecológica y es necesario mejorar el entorno donde se encuentra. En primer lugar, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios aledaños, como Las Delicias y La Esmeralda, y también para potenciar el entorno de este lugar que nos posiciona en la vanguardia del cuidado y la conservación de nuestra fauna”, destaca Mainer.
Y agregó “queremos potenciar el entorno del predio, para que pueda acompañar aquello que La Esmeralda representa. No alcanza con mejorar el predio si las calles siguen rotas o si no hay veredas, ciclovías o señalización adecuada. Necesitamos que el cambio también llegue a los barrios Las Delicias y La Esmeralda”.
Pablo Mainer, concejal santafesino (CREO - Unidos).
La propuesta incluye la construcción de veredas y senderos, obras de desagüe, bicisendas, señalética, mejoras en iluminación, recolección de residuos y transporte, entre otras acciones. Además, promueve la participación de vecinos e instituciones en el proceso.
“Esto no es solo una obra urbana: es una apuesta a la educación ambiental, a la calidad de vida del barrio y a una ciudad más conectada con su biodiversidad”, concluyó.
“El predio será un centro de rescate e investigación de mucha relevancia", dijo Mainer. Crédito: Manuel Fabatía
La transformación integral de “La Esmeralda”
El proyecto en cuestión busca mejorar el sector norte de nuestra ciudad, específicamente las zonas aledañas al Centro de rescate, investigación e interpretación de fauna “La Esmeralda”, que atraviesa actualmente una profunda transformación impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y que prevé la renovación edilicia, y también una redefinición conceptual del espacio como núcleo de acción climática, rehabilitación de fauna y formación ambiental.
El mismo, consta de una inversión destinada a consolidar un nuevo centro de conservación, formación e investigación en biodiversidad, con perspectiva ecológica, educativa y científica.
“La Esmeralda se convertirá en una nueva centralidad para la ciudad y sobre todo para la zona norte de la misma, en materia educativa y ambiental. Se prevé que pueda recibir a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, así como a investigadores en la materia. Es fundamental acompañar este desarrollo con mejoras para los vecinos que viven su entorno” finalizó Mainer.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.