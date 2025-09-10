Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 10º y la máxima sería de 26°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones durante la jornada
En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con leve nubosidad en la noche.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 26º, bajando a 18° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1010.9 hPa, viento este a 21 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.
