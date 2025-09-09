Cerca de mil jóvenes caminarán de Esperanza a Guadalupe en la peregrinación 2025

El próximo 20 de septiembre, jóvenes de toda la región participarán de la tradicional peregrinación a la Basílica de Guadalupe, organizada por la Pastoral Juvenil. María Silvina Gambetta, miembro de la organización, destacó que se trata de “una peregrinación hecha por jóvenes para jóvenes”, que este año busca superar la convocatoria del año pasado.
Una caminata que une fe y comunidad
La peregrinación partirá desde Esperanza alrededor de las 7:30 u 8 de la mañana y se prevé la llegada a Guadalupe cerca de las 6:30 o 7 de la tarde, según las condiciones climáticas. Gambetta explicó que “a veces se pone muy caluroso y las paradas son más pausadas”, pero aseguró que el recorrido está pensado para que los participantes puedan avanzar con seguridad y comodidad.
El año pasado, la caminata convocó a 800 peregrinos, y este año se espera que la cifra alcance o supere los 1.000 participantes. “El lema de esta peregrinación es Peregrinos de Esperanza, con este año jubilar, seremos un signo de esperanza”, comentó Gambetta.
Apoyo logístico y seguridad
La organización cuenta con el respaldo de Protección Civil y de los municipios por los que transita la caminata: Esperanza, Recreo, Monte Vera y Santa Fe. La logística se coordina entre los jóvenes de cada decanato y sector de la arquidiócesis.
“Tenemos varias postas de hidratación, de frutas, así como para hacer una paradita, pero la parada más fuerte es en Recreo, donde llegamos más o menos a la 1 del mediodía. Ahí almorzamos, descansamos un poco para tomar fuerzas para lo que sigue”, detalló Gambetta.
Participantes de diferentes provincias se suman a esta histórica caminata juvenil.
Se advirtió a los participantes que parte del recorrido transita por la ruta 70, por lo que se tomarán precauciones para cortar el tránsito en los tramos necesarios. Además, se solicita la colaboración para apoyar a los peregrinos que necesiten ayuda con agua, frutas, cereales o caramelos. “Nos ayuda porque es una peregrinación que la hacemos con el corazón”, afirmó la organizadora.
Invitación abierta
Aunque la iniciativa nació desde la Pastoral Juvenil y los jóvenes de la arquidiócesis, Gambetta destacó que la convocatoria se ha expandido, “ya no es más de la arquidiócesis, sino que viene gente de otras provincias, hay toda una movida”.
La peregrinación busca fortalecer la espiritualidad entre los jóvenes. Crédito: Manuel Fabatía.
Para participar, los interesados deben inscribirse a través del Instagram de la Pastoral Juvenil Santa Fe. Allí también se puede acceder al kit peregrino y colaborar con donaciones para apoyar la organización del evento.
Con esta actividad, los jóvenes buscan no solo fortalecer la fe y la espiritualidad, sino también generar un espacio de integración y solidaridad entre comunidades de distintas localidades.
