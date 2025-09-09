Calle Larrea estrenó pavimentación y mejoras de accesibilidad en el norte de la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe sumó una nueva obra de infraestructura urbana con la pavimentación de 1.250 metros de calle Larrea, entre Peñaloza y Blas Parera. El proyecto incluyó la construcción de cordón cuneta, veredas, rampas de accesibilidad y reductores de velocidad, con una inversión superior a los1.600 millones de pesos.
Durante la inauguración, el secretario de Hábitat, Lucas Crivelli, destacó la transformación que implica la obra: “Cuando empezamos con el asfalto de esta traza tan importante que es Larrea en las épocas de lluvia se hacía prácticamente intransitable y hoy la vemos como un verdadero corredor este-oeste de la ciudad de Santa Fe”.
Crivelli remarcó que se trató de un proyecto integral, que no solo incluyó la pavimentación, sino también la renovación estructural del suelo. “Queríamos que esta obra quede en el tiempo y perdure. Si lo hacíamos con el sistema tradicional de tirar el asfalto arriba iba a ser pan para hoy y hambre para mañana, y no es la idea que tenemos para la obra pública en general”, sostuvo.
Inversión planificada y plazos cumplidos
El funcionario resaltó la rapidez en la ejecución: “Estamos contentos de poder estar terminando a solo siete meses de haber comenzado la obra tal como la habíamos planificado en un primer momento. Se licitó a finales del año pasado, se firmó el contrato el 30 de diciembre y los primeros días de febrero ya estábamos comenzando”.
Las intervenciones urbanas buscan brindar mayor seguridad y accesibilidad a los vecinos.
Para Crivelli, el proyecto representa “un proceso de dignificación y de integración sociourbana” que busca garantizar que los barrios de la ciudad tengan “los mismos niveles de infraestructura que las zonas centrales”.
Respuesta a demandas históricas
Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti subrayó la importancia de llevar obras al norte de la ciudad: “Muchas veces se dice que las obras únicamente miran el sur y el centro y que el norte está olvidado. Hoy tres de las obras del Acuerdo Capital están en el norte de la ciudad".
En este sentido, señaló que con el acto se inauguró la primera obra, mientras que Peñaloza de Gorriti hacia el norte presenta un grado de avance importante y Aristóbulo del Valle entre Galicia y Gorriti también se encuentra en ejecución.
El intendente agradeció a los vecinos por su paciencia durante los meses de trabajo y adelantó que se trabaja en paralelo con planes de bacheo y mejoramiento de calles. “Estamos transformando entre 80 y 100 calles de tierra en calles de piedra 10-30, que es la que dura, la que con arena se compacta y que parece semiasfalto”, explicó.
El proyecto forma parte de un plan integral de desarrollo y modernización del norte de Santa Fe.
Poletti también se refirió a las dificultades de financiamiento: “Muchas de esas obras de infraestructura venían de la mano de fondos del gobierno nacional, y hoy tenemos un gobierno nacional que no está”.
Con la pavimentación de calle Larrea, el municipio busca mejorar la conectividad, garantizar mayor seguridad vial y favorecer el desarrollo de los barrios del norte de la capital santafesina. Tanto desde la Secretaría de Hábitat como desde el municipio destacaron que se trata de un avance clave hacia una ciudad más integrada y con igualdad de oportunidades en infraestructura.
