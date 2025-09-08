Terminó la primera de 5 obras del Acuerdo Capital: la pavimentación de calle Larrea

Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente Juan Pablo Poletti, este martes 9 de septiembre, desde las 11, el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Santa Fe inauguran la obra de pavimentación de calle Larrea. Es la primera obra finalizada de las cinco comprometidas en el marco del Acuerdo Capital.
Sobre esta obra clave para la circulación vial y el sistema de drenaje, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “transformamos completamente la fisonomía de calle Larrea con la pavimentación integral de estos 1.250 metros de largo, entre Blas Parera y Peñaloza, y una calzada de 8,5 metros de ancho”.
“Estos trabajos ya mejoran totalmente la circulación este-oeste de los vecinos pero también va a reducir el tiempo de escurrimiento del agua durante los días de lluvias intensas, beneficiando a los vecinos de los barrios Las Flores, Las Flores II y 21 de Octubre”, detalló el ministro Enrico.
La pavimentación se ejecutó con concreto asfáltico sobre base preparada con suelo-cemento, garantizando durabilidad y seguridad vial. Del mismo modo, se realizaron mejoras en el sistema de drenaje mediante la incorporación de bocas de tormenta, con el objetivo de mitigar los problemas de acumulación de agua en la vía pública.
Las tareas para la pavimentación e intervención de calle Larrea incluyeron, además la ejecución de cordón cuneta, veredas, rampas de acceso y reductores de velocidad, con una inversión provincial superior a los $1.500 millones.
La obra mejorará la circulación entre dos importantes avenidas santafesinas.
5 obras estratégicas
El Acuerdo Capital incluye cinco obras estratégicas para mejorar la circulación de arterias clave: la pavimentación de calle Larrea y avenida Peñaloza, y la remodelación de los canteros centrales de las avenidas Aristóbulo del Valle, Juan José Paso y 7 Jefes. Todas las obras se encuentran activas; algunas en su etapa final y otras en desarrollo.
El proyecto de calle Larrea representa una inversión integral en el desarrollo urbano de Santa Fe, que no sólo responde a las necesidades actuales de transporte y movilidad, sino que también sienta las bases para un crecimiento sostenido y planificado en la zona norte de la ciudad.
El Acuerdo Capital se firmó en mayo de 2024 entre el gobernador Pullaro y el intendente Poletti. El objetivo es transformar arterias estratégicas, mejorar la conectividad y jerarquizar los espacios públicos de la ciudad capital.
En su discurso tras la firma, el gobernador aseguró: "Es un momento difícil para Argentina, porque se cortó la obra pública en todos lados; el resto de las provincias no están ejecutando obras, y han parado su ejecución”.
El día de la firma del acuerdo.
Por su parte, Poletti sostuvo: “Quiero destacar el compromiso, el trabajo en equipo, tener un gobernador que está, dialoga, escucha, aconseja, siempre con diálogo y con consenso”.
