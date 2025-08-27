Qué dice el pronóstico del tiempo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe

26 AGO | ⚠️ Rige alerta de nivel amarillo por vientos y lluvias en el oeste de Santa Cruz



🌬️ Se prevé que hacia la noche las ráfagas superen los 90 km/h y los acumulados de precipitación sean de entre 15 y 30 mm



Más info en 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/0tTVi9Qoh9