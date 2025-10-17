Qué pasará con la lluvia este viernes en la ciudad de Santa Fe, según el pronóstico

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 21º y la máxima sería de 26°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que se esperan precipitaciones con altos porcentajes durante la jornada.
Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas en la mañana con porcentajes entre 10% y 40%, pasando a tormentas fuertes en la tarde con porcentajes de hasta 70%. En la noche se reducen, pero sostienen las precipitaciones.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 22° y la máxima sería de 26º, bajando a 22° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 66%, la presión de 1009.4 hPa, viento este a 23 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.