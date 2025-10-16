La "Peña de Santa Fe Acá" llega a Villa María Selva con una propuesta cultural y social

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe lanzó una nueva propuesta dentro del programa Santa Fe Acá, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre el Estado y los vecinos a través de acciones territoriales. En esta ocasión, la propuesta se transforma en una experiencia nocturna con la Peña de Santa Fe Acá, pensada para revalorizar los clubes de barrio y promover la participación ciudadana.
El coordinador del programa, Lucas Linch, explicó que “es un programa de cercanía que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe, característico por llevar esos servicios y políticas públicas a los barrios”. Entre los servicios que se ofrecen, se incluyen trámites de DNI, salud, empleo, personas mayores y discapacidad, entre otros.
El programa facilita trámites de salud, empleo y documentación.
Según Linch, esta nueva línea de trabajo incorpora un componente distinto: la nocturnidad. “Lo que hacemos es inaugurar otra línea que va a trabajar sobre el horario de noche y se apoya en los clubes de barrio”, señaló. Con esta propuesta, el programa amplía su alcance y refuerza el rol de las instituciones locales como espacios de encuentro y contención social.
Recuperar el espíritu de los clubes
La primera edición de esta nueva modalidad se realizará en el Club Unión y Progreso del barrio Villa María Selva,ubicado en Cassanello y República de Siria,este viernes a las 20 horas. La entrada será libre y gratuita, y no requiere inscripción previa.
Linch invitó a todos los santafesinos a sumarse a la celebración. El evento contará con presentaciones de bandas y un DJ, además de un buffet a cargo del club, donde “todo lo recaudado queda para una inversión en infraestructura del club”.
El funcionario destacó la importancia de estos espacios en la vida comunitaria: “Lo que buscamos con la Peña de Santa Fe Acá es recuperar el espíritu social de estos clubes de barrio, recuperar la identidad nacional en la ciudad”. Además, remarcó que esta propuesta “es otra forma también de apoyar a los clubes y de recuperar su rol social”.
Tres líneas de acción del programa
El coordinador explicó que el festejo se suma como una tercera línea dentro del programa. “La primera es en los barrios, donde desplegamos dispositivos territoriales; la segunda se desarrolla dentro de la comunidad educativa; y la tercera serió la Peña”, detalló. “Para hacer una mejor ciudad necesitamos mejores barrios y se consiguen con los vecinos y las instituciones”, remarcó.
La iniciativa busca revalorizar el rol social de los clubes y promover la participación ciudadana.
El evento, que se extenderá hasta la medianoche, propone una experiencia de encuentro comunitario que combina música, gastronomía, cultura y solidaridad. “Queremos fomentar la participación ciudadana, el encuentro, lo social, no solo la parte deportiva, sino también el encuentro entre vecinos”, cerró el coordinador.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
