Estudiarán si se puede estacionar sobre ambas manos en unas 250 cuadras de Santa Fe

A través de la sanción de una resolución, el Concejo de Santa Fe dispuso que el Ejecutivo realice estudios de factibilidad para autorizar el estacionamiento en el margen izquierdo en más de 250 cuadras de la ciudad capital. Esto se inscribe en el artículo 3 de la ordenanza N° 13.048.
¿Qué dice esta ordenanza? Autoriza al municipio a habilitar estacionamiento sobre el margen izquierdo de la calzada en calles que no formen parte de la red vial primaria, tener al menos 9 metros de ancho y no estar incluidas en los recorridos del transporte público de colectivos.
Sectores a evaluar en barrios Constituyentes y Candioti Sur. Crédito: El Litoral
¿Dónde?
Las calzadas en cuestión se encuentran en la zona Vecinal Roma; Vecinal Sur; Vecinal Centro/Constituyentes y Vecinal Candioti. “La propuesta recibió el aval y aportes de asociaciones vecinales como Sur, Roma, Parque Garay y Roque Saenz Peña. Se estima que la medida permitiría sumar más de 1.500 espacios”, dijeron fuentes de prensa legislativas.
Sectores a evaluar en barrios Roma y Sur. Crédito: El Litoral
Los argumentos
“Si se aprueba esta factibilidad, pasaría a las áreas de movilidad del Ejecutivo. Si el análisis resulta viable, el Ejecutivo podría avanzar en la habilitación del estacionamiento, previa colocación de la cartelería correspondiente”, declaró la concejala Silvina Cian (Interbloque “Unidos”), autora del proyecto junto con su par Carlos Pereira.
“Sabemos que el crecimiento del parque automotor fue en esta capitalin crescendo en los últimos años; al mismo tiempo, hay zonas y espacios de la ciudad donde estacionar es realmente una odisea, como el micro y macrocentro, incluso algunos barrios populosos”, adujo la edila.
Este estacionamiento en doble margen, en la mano izquierda fundamentalmente, “traería herramientas para solucionarlo de una manera concreta, rápida y eficiente, sin lugar a dudas”, añadió Cian.
“El objetivo es aprovechar mejor el espacio en calles donde no hay alto flujo de tránsito ni colectivos en un contexto donde la falta de espacios para estacionar en Santa Fe es un problema que se ha intensificado en los últimos años”, expresó por su parte el edil radical.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
