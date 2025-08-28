#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo de este jueves en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 11º y la máxima sería de 23°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones durante el día.

Siguen las máximas altas en la capital santafesina. Crédito: Fernando Nicola
 9:16
Por: 

Este jueves es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúen las condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénVecinos de la localidad de Candioti denuncian un basural a cielo abierto

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, continuando con un sol predominante en el cielo.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 14° y la máxima sería de 23º, bajando a 18° en horas de la noche.

Siguen las máximas altas en la capital santafesina. Crédito: Manuel Fabatía

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 77%, la presión de 1020.8 hPa, viento este en calma 10 km/hy visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El viernes espera una mínima de 14° y una máxima de 27°. Con cielo mayormente despejado durante la mañana, esperando una leve presencia de nubes en la tarde - noche.
  • Luego, el sábado tendrá una mínima de 15° y una máxima de 23°. Se esperan tormentas aisladas a lo largo de todo el día, con mayor intensidad en horas de la mañana.
  • Finalmente, el domingo se esperan tormentas aisladas a lo largo de todo el día, mermando los porcentajes de probabilidad en la noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 16° y la máxima de 19°.
CLIMA EXTENDIDO

