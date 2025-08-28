Qué dice el pronóstico del tiempo de este jueves en la ciudad de Santa Fe

🌤️ Hoy tenemos cielo despejado en el centro y norte argentino, con temperaturas agradables hacia la tarde: entre 20 y 26 °C



⛅ En Patagonia, algo de nubosidad y vientos intensos en Tierra del Fuego por la presencia de un sistema de baja presión en el extremo sur del país pic.twitter.com/xAFjdH85iS