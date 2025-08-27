Contaminación ambiental

Vecinos de la localidad de Candioti denuncian un basural a cielo abierto

Aseguran que provoca plagas y malos olores. Piden intervención urgente. Presentaron una queja ante la Defensoría del Pueblo contra la Comuna y la cooperativa EcoCandioti, por el foco de contaminación que pone en riesgo la salud.