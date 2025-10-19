#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Tras una semana calurosa y un sábado con temperaturas agradables, conoce el clima en la ciudad para este domingo.

Crédito: Fernando Nicola
 10:15
Por: 

Santa Fe tendrá un domingo soleado y con temperaturas agradables. Los vientos le darán un poco de frescura a una semana calurosa que tuvo picos de calor veraniegos.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 13.2°C, con una humedad del 75% y vientos del norte con intensidades de 19 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

Crédito: Fernando Nicola

El día arrancó con una mínima de 13°C y el termómetro alcanzaría los 26°C durante la tarde.

Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 23-31 km/h, dependiendo del horario.

Crédito: Fernando Nicola

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá algo nublado, con temperaturas cercanas a los 18°C y vientos del oeste a 23-31 km/h. Sin precipitaciones.

Tarde: La máxima del día llegará a 26°C y estará acompañada de un cielo parcialmente nublado. Los vientos del norte, con intensidades de 23-31 km/h. Sin precipitaciones.

Noche: La temperatura descenderá a 18°C, y los vientos del norte bajarán las intensidades a 13-22 km/h. Sin precipitaciones.

Crédito: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 13° y una máxima de 28°. Habrá sol la mayor parte del día. Sin precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 15° y una máxima de 31°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO
