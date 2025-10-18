Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado por la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo parcialmente cubierto, con leve presencia de nubes y probabilidad de precipitaciones bajas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El Servicio Meteorológico Nacional indica que continuaría la nubosidad parcial en la capital santafesina.
El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo parcialmente cubierto, con leve presencia de nubes y probabilidad de precipitaciones bajas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá un promedio de 18° centígrados sin probabilidad de lluvias en el departamento La Capital.
Por la noche, el viento será de entre 13 km/h y 22 km/h desde el sector este, con ráfagas mayores por instantes.
Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrá la presencia de nubosidad, aún sin probabilidades de lluvias.
En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará la continuidad de el clima primaveral al comienzo del día, con 14° de temperatura mínima y 26° de máxima.
El viento será de entre los 23 km/h y 31 km/h desde el sector norte en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.
En la tarde - noche, el viento bajará su velocidad a entre los 13 km/h y 22 km/h y cambiando la dirección desde el sector noreste.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.