Santa Fe: hurtó dos ruedas de auxilio y lo detuvieron mientras intentaba venderlas

Un santafesino de 59 años fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por hurtar dos ruedas de auxilio y luego venderlas en la ciudad de Santa Fe.
El hombre de 59 años firmó un juicio abreviado por la pena -unificada con una anterior- de cuatro años y medio de prisión. Actuó con un cómplice, que también fue condenado.
Se trata de Héctor Eladio Vento, quien firmó un procedimiento de juicio abreviado y fue sentenciado por el juez Lisandro Aguirre. La audiencia se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial.
La fiscal Rosana Peresín realizó la investigación que permitió arribar a la condena. Explicó que "el monto de la pena resultó de la unificación con otra condena anterior que ya tenía Vento por delitos contra la integridad sexual".
“Vento cometió los ilícitos junto con Edgardo Gabriel Pascualón, quien ya fue condenado en febrero de este año”, destacó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Peresín relató que “el sábado 1 de junio del año pasado, aproximadamente a las 14:30, Vento y Pascualón sustrajeron y se apoderaron ilegítimamente de una rueda de auxilio de un vehículo que estaba estacionado en inmediaciones de Padre Genesio al 1500”.
“Minutos después, a la altura de Padre Genesio al 2400, sustrajeron otra rueda de auxilio de otro auto que también estaba estacionado”, informó la fiscal. En tal sentido detalló que “en ambos hechos ilícitos, Vento y Pascualón escaparon en un auto Ford Fiesta de color rojo”.
La funcionaria explicó que “una de las víctimas observó por la ventana de su casa el momento en el que los dos hombres sustraían la cubierta y comenzó a perseguirlos”.
“A su vez, personal policial que estaba patrullando la zona se encontró con la víctima, quien le relató lo sucedido minutos antes”, detalló Peresín.
La representante del MPA sostuvo que “finalmente, alrededor de las 15:30, los uniformados lograron dar con el vehículo que usaron los dos hombres, quienes en ese momento estaban vendiendo las ruedas que minutos antes habían sustraído ilegalmente”.
Vento admitió expresamente su culpabilidad como coautor de los delitos de “hurto simple en dos ocasiones” y “estelionato”.
Además, junto con su abogado defensor, manifestaron su acuerdo con el hecho ilícito atribuido por la fiscalía, con la calificación legal, con la pena dispuesta y con el procedimiento abreviado elegido.
Por su parte, las víctimas fueron informadas de lo resuelto y manifestaron su conformidad.
