Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima de fue 14° y se espera una máxima de 27°, con cielo algo nublado y sin probabilidad de lluvias, según el SMN.

Crédito: Fernando Nicola.
 10:10
Este sábado la ciudad de Santa Fe amaneció con cielo algo nublado y temperaturas agradables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad de lluvias.

El SMN informó que la temperatura mínima registrada fue de 14° y se espera una máxima de 27°, con un leve descenso hacia la noche, cuando rondará los 18°.

A las 6 horas, la humedad alcanzó el 69%, la presión atmosférica fue de 1009.8 hPa, el viento soplaba del este a 13 km/h y la visibilidad se mantenía en 12 km. Durante la mañana podrían registrarse ráfagas provenientes del norte entre 13 km/h y 22 km/h.

Crédito: Luis Cetraro.

No rige ningún alerta meteorológico por tormentas o vientos fuertes para el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El domingo se presentará con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 14° y los 26°, sin probabilidad de lluvias.
  • Luego, el lunes se prevé un leve aumento de la temperatura, con mínima de 13° y máxima de 28°, manteniéndose el cielo mayormente despejado.
  • Finalmente, el martes alcanzará una máxima de 31° y una mínima de 15°, sin lluvias y con algunas ráfagas del norte que podrían llegar hasta los 50 km/h.
CLIMA EXTENDIDO

