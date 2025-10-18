Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado la ciudad de Santa Fe amaneció con cielo algo nublado y temperaturas agradables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad de lluvias.
La temperatura mínima de fue 14° y se espera una máxima de 27°, con cielo algo nublado y sin probabilidad de lluvias, según el SMN.
El SMN informó que la temperatura mínima registrada fue de 14° y se espera una máxima de 27°, con un leve descenso hacia la noche, cuando rondará los 18°.
A las 6 horas, la humedad alcanzó el 69%, la presión atmosférica fue de 1009.8 hPa, el viento soplaba del este a 13 km/h y la visibilidad se mantenía en 12 km. Durante la mañana podrían registrarse ráfagas provenientes del norte entre 13 km/h y 22 km/h.
No rige ningún alerta meteorológico por tormentas o vientos fuertes para el departamento La Capital.
