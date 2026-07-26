Pronóstico

Domingo templado en la ciudad de Santa Fe: la máxima llegaría a los 22°C

La jornada comenzó con 15,7°C, cielo cubierto y una humedad del 94% en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico anticipa una jornada templada, con una máxima de 22°C y sin lluvias previstas. Cómo seguirá el tiempo durante el inicio de la semana