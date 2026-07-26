Este domingo 26 de julio se presenta con cielo cubierto y condiciones de estabilidad en la ciudad de Santa Fe.
Domingo templado en la ciudad de Santa Fe: la máxima llegaría a los 22°C
La jornada comenzó con 15,7°C, cielo cubierto y una humedad del 94% en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico anticipa una jornada templada, con una máxima de 22°C y sin lluvias previstas. Cómo seguirá el tiempo durante el inicio de la semana
Durante las primeras horas de la mañana se registraba neblina, mientras que para la tarde se espera que el cielo permanezca mayormente nublado y que la temperatura alcance los 22°C. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con una disminución de la nubosidad.
La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo con una temperatura de 15,7°C, cielo cubierto y una humedad relativa del 94%, de acuerdo con los datos actualizados a las 6.00 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento soplaba desde el sector este a 6 kilómetros por hora, mientras que la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
Para este 26 de julio se espera una jornada sin precipitaciones y con temperaturas agradables para esta época del año. La mínima prevista es de 13°C y la máxima llegará a los 22°C.
Durante la mañana, el cielo se presentará con neblina y una temperatura cercana a los 13°C. Los vientos serán leves, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora y predominio del sector sudeste.
Con el correr de las horas, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables. Para la tarde se prevé cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 22°C. El viento rotará hacia el este, aunque continuará soplando con intensidad leve.
Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 17°C. No se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias previstas para este domingo.
El sol salió a las 7.55 y se ocultará a las 18.24, por lo que la jornada tendrá poco más de diez horas y media de luz natural.
Pronóstico extendido
El inicio de la semana mantendrá temperaturas relativamente elevadas para los últimos días de julio, aunque hacia el miércoles se espera un descenso en los registros térmicos.
Lunes: El pronóstico del SMN anticipa una jornada con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 23°C. Será, de acuerdo con las previsiones disponibles, uno de los días más cálidos de la semana.
Martes: La temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y los 22°C de máxima. Se espera una jornada con registros térmicos similares a los del domingo y el lunes.
Miércoles: Se producirá un cambio en la tendencia de las temperaturas. La mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 18°C, por lo que se espera una jornada más fresca que las anteriores.