En la sesión de este jueves, los legisladores locales votaron a favor de un proyecto de resolución que se basa en la necesidad de contar en el Barrio Cabal con un espacio que pueda ser disfrutado por los vecinos de la zona ya que esta zona de la ciudad de Santa Fe no cuenta con espacios públicos de relevancia, ni equipados como la mayoría de las plazas o espacios públicos.
Proponen mejorar espacios verdes de Barrio Cabal
El proyecto pide que el Ejecutivo municipal estudie la posibilidad de realizar un corredor verde o plaza en un terreno ubicado en calle Estado de Israel al 5100.
La propuesta solicita estudios de factibilidad técnica y económica para que el espacio que se encuentra en la calle Estado de Israel al 5100 se convierta en un Corredor Verde o Plaza.
El proyecto propone que el espacio cuente con una senda peatonal, iluminación LED, forestación, bancos, bebederos y cestos de residuos. En el caso específico que se opte por una plaza se solicita que cuente con juegos acordes y pista de salud.
Al respecto, el concejal Julián Martínez explicó que “en reuniones que hemos mantenido con vecinos del Barrio Cabal, nos han manifestado la voluntad y necesidad que el Municipio ponga en valor este sector de la ciudad, tantas veces postergado. Me interesa destacar que la inquietud nació de jóvenes que están nucleados en organizaciones y cooperativas del barrio, que hacen talleres y actividades de promoción”.
Martínez consideró que “es una buena oportunidad intervenir esta zona, teniendo en cuenta que el lote de referencia, es propiedad de la Municipalidad de Santa Fe, lo que allana, su uso y puesta en valor para habitar el barrio en paz, que se genere un lugar de encuentro y de disfrute para los chicos”, concluyó el concejal.