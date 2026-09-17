El Gobierno de la Provincia sigue trabajando en el desarrollo de su política habitacional a lo largo y ancho del territorio santafesino. Pese a la caída de las obras nacionales de vivienda, y a una situación económica compleja; desde el Estado Provincial se logró tener un plan y una administración eficiente para proyectar ejecutar nuevas viviendas, pero a su vez, para terminar varias que estaban paralizadas de años anteriores. Incluso, Santa Fe también decidió reactivar barrios nacionales que estaban en situación de abandono.
En 7 días, la Provincia entregó más de 500 viviendas en la ciudad de Santa Fe
En este sentido, el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico detalló que “en apenas una semana, se logró entregar la construcción de 474 viviendas a familias de la ciudad de Santa Fe y se facilitaron 29 créditos para que otras familias también avancen en la adquisición del nuevo hogar en la Capital”.
“Durante el inicio de septiembre, el Gobierno Provincial inauguró la Villa Suramericana en barrio Esmeralda Este II, un complejo con 346 unidades habitacionales que representa una de las obras que permanecerán como legado de los Juegos Suramericanos 2026. Hoy en día se alojan 1.380 atletas y, al finalizarse el evento deportivo, las unidades serán ordenadas y sorteadas entre familias santafesinas inscriptas en el Registro Provincial de Acceso a la Vivienda (RDAV)”, expresó Enrico.
En este predio, además, la Provincia realizó trabajos viales que abarcaron más de 18.500 metros cuadrados de pavimentación, incluida la ejecución de cordón cuneta en las calles República de Siria, Belgrano, Gorriti, Pasaje Público, Almonacid, José Cibils y Pasaje Saivoni. También se incorporaron obras hídricas para mejorar el sistema de escurrimiento pluvial, veredas, rampas de accesibilidad y sendas podotáctiles, un nuevo sistema de alumbrado público, entre otros importantes mobiliarios urbanos.
“Por su parte, en Villa Setúbal, el gobernador Pullaro entregó 54 viviendas destinadas a empleados estatales y trabajadores de prensa. El conjunto habitacional, ubicado en el sector delimitado por Vélez Sarsfield, Lavaisse, Marcos Sastre y Tacuarí, fue ejecutado íntegramente con recursos provinciales. La obra había quedado paralizada en junio de 2023 y fue retomada en septiembre de 2024, lo que permitió completar un proyecto esperado por sus adjudicatarios”, indicó el ministro de obras.
Finalmente, Lisandro Enrico remarcó la importante intervención del Gobierno Provincial en el norte de la ciudad santafesina, más precisamente en el barrio Acería: “El Gobierno Provincial finalizó la última etapa de un largo proceso de transformación urbana que incluyó la construcción de 72 nuevas viviendas para las familias del barrio y el otorgamiento de 29 créditos para la compra asistida de unidades, totalizando así una respuesta para 101 familias que debieron mudarse ante los riesgos de derrumbe que presentaban los antiguos monoblocks”.
“Ya todas las familias están instaladas en las nuevas viviendas, construidas en las cuadras del frente, y las máquinas comenzaron a demoler las antiguas torres porque presentaban un estado de deterioro total, era un peligro seguir habitando en esas viejas construcciones”, concluyó Enrico.