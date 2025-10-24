Leve y repentino repunte del río en Santa Fe

Un pronunciado ascenso tuvo el nivel del río Paraná en la ciudad de Santa Fe durante los últimos días, en un contexto de aguas medias bajas. De esta forma, alcanzó este viernes los 2,18 metros, medido por la Prefectura Naval Argentina Seccional Santa Fe, en el hidrómetro ubicado en el Dique 2 del Puerto local. En aproximadamente una semana subió más de medio metro.
En la orilla de la laguna Setúbal y el río Santa Fe -afluentes del Paraná- se observaban por estos días camalotes y otro tipo de vegetación acuática que era arrastrada por la corriente río abajo. Esto es producto del repunte que tuvo, con lo cual la vegetación se desprende de las orillas y viaja por el agua marrón de limos y arcillas hacia su desembocadura en el Plata.
El repunte actual fue repentino, ya que hace unos días atrás el nivel del Paraná en esta ciudad se encontraba en 1,62 metros (15 de octubre). El 20 del corriente ya había alcanzado los 1,76 metros, hasta atravesar la barrera de los dos metros, en la actualidad.
Leve ascenso
Para los próximos días pronostican que continuará con la actual tendencia en ascenso, aunque leve, alcanzando la semana próxima un nivel cercano a los 2,50 metros. Mientras que para principios de noviembre comenzaría a descender levemente.
Hidrómetro. Está ubicado en el Dique 2 del Puerto local.
Manuel Fabatía (archivo).
Con dichos niveles, el Paraná se encontró siempre durante ese lapso de tiempo en lo que los hidrólogos califican como “aguas medias bajas”. Cabe mencionar que el nivel de alerta en la ciudad es de 5,30 metros, y el de evacuación es de 5,70 metros.
El último pico de ascenso del Paraná en Santa Fe había sido el 12 de julio pasado, cuando alcanzó los 2,85 metros. Desde entonces se mantuvo oscilante en 1,50 metros. Cabe recordar que el pico máximo de los últimos 12 meses lo alcanzó a finales del año pasado. El 27 de diciembre había subido a 3,38 metros.
El río Paraná continúa mostrando niveles bajos frente a la ciudad de Santa Fe y en todo su tramo medio, en línea con el panorama general de la Cuenca del Plata que describe el último boletín hidroclimático elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Según el informe, el sistema fluvial se encuentra mayoritariamente en aguas bajas, con caudales por debajo de los valores normales para esta época del año, y sin una tendencia clara de recuperación sostenida en el corto plazo.
Durante septiembre se registraron lluvias normales o levemente superiores sobre el norte de la provincia, pero el aporte desde el Alto Paraná y el río Iguazú —fuentes principales del caudal— sigue siendo limitado. El almacenamiento en las represas brasileñas del Alto Paraná ronda apenas el 47% de su capacidad útil, tras un descenso sostenido, lo que repercute en el caudal aguas abajo. En consecuencia, el tramo que atraviesa Santa Fe se mantiene estable en niveles bajos, con leves oscilaciones que responden más a maniobras de erogación y lluvias locales que a una mejora real del sistema.
Cómo se comportará a futuro
La perspectiva para las próximas semanas no muestra grandes cambios. Los pronósticos climáticos indican que el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se encuentra en fase neutral, aunque con una probabilidad cercana al 70% de que se consolide una fase fría de tipo La Niña hacia fin de año. Esto podría traducirse en menores precipitaciones sobre el Litoral y, por ende, en una persistencia del escenario de bajante.
En síntesis, el Paraná frente a Santa Fe continuará en niveles inferiores a los normales al menos durante las próximas semanas, con pequeñas variaciones producto de lluvias puntuales o ajustes operativos aguas arriba, pero sin señales de un repunte sostenido antes del verano.
