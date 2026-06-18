Prevención de inundaciones

Arroyo Leyes se prepara para un posible El Niño mientras sigue pendiente la obra de defensa

Es una de las localidades más vulnerables del Gran Santa Fe. Desde la comuna piden a vecinos ubicados al oeste de la ruta 1 que respondan a una encuesta de relevamiento. Y recomiendan que “quienes tengan familiares o conocidos en zonas seguras comiencen a prever autoevacuarse con anticipación”, dijo el presidente comunal Lorinz.