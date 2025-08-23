Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo mayormente despejado y nubosidad variable durante las primeras horas del día. Las condiciones se presentan estables, con temperaturas en descenso y vientos moderados del sector sur/suroeste, que rotarán al sur/sureste con disminución gradual de su intensidad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.