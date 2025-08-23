#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

Se anticipa una jornada estable, con una mínima de 8° y una máxima de 16°. No se prevén lluvias y los vientos soplarán desde el sur, rotando al sureste con intensidad en disminución.

Jornada soleada en la capital santafesina con descenso de temperaturas. Crédito: Luis Cetraro.
 10:08
Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo mayormente despejado y nubosidad variable durante las primeras horas del día. Las condiciones se presentan estables, con temperaturas en descenso y vientos moderados del sector sur/suroeste, que rotarán al sur/sureste con disminución gradual de su intensidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima registrada fue de 8° y la máxima alcanzará los 16°. No se prevén precipitaciones para la jornada.

No rige ningún alerta por tormentas o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.

Condiciones estables y sin lluvias en la ciudad durante este sábado. Crédito: Luis Cetraro.Condiciones estables y sin lluvias en la ciudad durante este sábado. Crédito: Luis Cetraro.

Pronóstico extendido

  • El domingo tendrá cielo despejado o con leve nubosidad, en un marco de condiciones estables. La mínima será de 5° y la máxima de 18°.
  • Luego, el lunes continuará con cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. La mínima se ubicará en 7° y la máxima en 21°.
  • Finalmente, el martes se presentará despejado durante toda la jornada. La mínima será de 7° y la máxima de 22°, sin probabilidad de precipitaciones.
CLIMA EXTENDIDO

