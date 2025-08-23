Santa Fe - Santo Tomé

¡Habemus columnas!: la novedad de la mega obra del nuevo puente Carretero

El drone de El Litoral sigue paso a paso la construcción del viaducto que traerá alivio al denso tráfico en el área metropolitana santafesina. "Están listos todos los estudios de suelo", aseguró el ministro Enrico.