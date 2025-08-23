¡Habemus columnas!: la novedad de la mega obra del nuevo puente Carretero

La obra del nuevo puente Carretero sigue a pasos firmes. En la semana que pasó la gran novedad fue la finalización de las primeras tres columnas que sostendrán la pesada estructura del viaducto.
El drone de El Litoral sigue paso a paso la construcción del viaducto que traerá alivio al denso tráfico en el área metropolitana santafesina. "Están listos todos los estudios de suelo", aseguró el ministro Enrico.
La obra del nuevo puente Carretero sigue a pasos firmes. En la semana que pasó la gran novedad fue la finalización de las primeras tres columnas que sostendrán la pesada estructura del viaducto.
El gran anhelo de aliviar el denso tráfico en el área metropolitana de la ciudad de Santa Fe sigue de acuerdo con lo planeado. Así las cosas, mientras en el viejo Carretero circulan miles de vehículos a diario, pocos metros al sur los operarios de la empresa contratista mantienen el ritmo de avance.
El drone de El Litoral tomó como misión seguir bien de cerca estos avances, prueba de ellos son las imágenes que semana a semana capta con los pequeños grandes logros del obrador.
Quien se encargó de confirmar las novedades de la semana fue el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. A través de sus redes sociales, el funcionario del gobierno de Maximiliano Pullaro contó: “Ya se construyeron las primeras 3 columnas del Nuevo Puente Carretero Santa Fe - Santo Tomé”.
Y agregó: “Están listos todos los estudios de suelo. Se construyeron los primeros 32 pilotes. Las vigas están en pleno proceso de fabricación”.
Cabe recordar que la obra fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas que conforman Pietroboni, Semisa y Cocivial SA, por $ 39.811 millones, financiados íntegramente por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
La obra contempla tres sectores, siendo dos de ellos las cabeceras y obras aledañas en la localidad de Santo Tomé y Santa Fe, y el restante el puente propiamente dicho sobre el Río Salado.
El puente existente facilitará -con dos carriles- el ingreso del tráfico a la ciudad de Santo Tomé, mientras que el nuevo puente se destinará a facilitar el cruce hacia la ciudad de Santa Fe -también con dos carriles-.
Sobre la cabecera de Santa Fe, se prevé la demolición del pavimento de hormigón existente, que cuenta con numerosa cantidad de bacheos y losas deterioradas.
Luego se proyecta la construcción de dos calzadas de 9,30 m de ancho (dos carriles de 3,65 metros de ancho y una banquina de 2 metros de ancho), una de ellas sobre el terraplén existente (prácticamente coincidente con el pavimento que se demuele) y la otra sobre un terraplén que se prevé construir al norte del existente.
También tendrá obras complementarias como iluminación, parquización, construcción de bicisenda, entre otras.
Sobre la cabecera de Santo Tomé, se plantea una reconversión del sentido del tránsito existente: se impedirá girar a la izquierda por calle Mitre para la mano que circula desde Santa Fe hacia Santo Tomé, y el cambio de sentido de Avenida Mitre en las últimas dos cuadras antes de llegar a la Avenida 7 de Marzo (ingreso al puente Carretero) convirtiéndola en sentido único en sentido sur-norte.
En cuanto al sector del puente, cuenta con una longitud de 1.300 metros. El proyecto incluye también la protección contra erosión del estribo. También se contempla la iluminación de todo el puente, la colocación de defensas metálicas y barandas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.