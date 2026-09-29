Este miércoles 30 de septiembre se celebra el día de San Jerónimo, patrono de la ciudad de Santa Fe, por lo que la jornada será no laborable únicamente en la capital provincial. En ese marco, la Municipalidad de Santa Fe informó cómo funcionarán los principales servicios y dependencias durante el día.
San Jerónimo en Santa Fe: cómo funcionarán los servicios municipales el miércoles 30 de septiembre
Por la celebración del patrono de la ciudad, este miércoles será día no laborable únicamente en la capital provincial. La Municipalidad informó cómo funcionarán la recolección de residuos, colectivos, bicicletas públicas, SEOM, Cementerio, Mercado Norte y las distintas dependencias.
Mientras algunas oficinas permanecerán cerradas, otros servicios funcionarán con horarios especiales o mantendrán su prestación habitual. La recolección de residuos, por ejemplo, se realizará normalmente, mientras que los colectivos circularán con frecuencias similares a las de los domingos.
Qué servicios municipales funcionarán este miércoles
El Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, permanecerá cerrado durante toda la jornada y no habrá atención al público en las oficinas de Distrito.
El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con guardias mínimas a través del 0800 777 5000.
En cuanto a la recolección de residuos, las empresas Cliba y Urbafe prestarán el servicio con normalidad, respetando los recorridos y horarios habituales en toda la ciudad.
De acuerdo con el cronograma vigente, este miércoles corresponde sacar los residuos húmedos.
En cambio, permanecerán cerrados durante la jornada los Eco Puntos, Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné.
Las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) también permanecerán cerradas este miércoles y retomarán su atención habitual posteriormente.
Cómo funcionarán los colectivos, las bicicletas y el estacionamiento
El transporte público de pasajeros por colectivos funcionará durante este miércoles con la frecuencia correspondiente a los días domingos.
Por eso, quienes necesiten trasladarse por la ciudad deberán tener en cuenta que la frecuencia será diferente a la de una jornada laboral habitual.
El sistema de bicicletas públicas “Las Bicis” estará disponible en su horario habitual, de 6:30 a 21.
En tanto, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo durante el miércoles 30 de septiembre. El servicio retomará su funcionamiento habitual el jueves 1 de octubre desde las 7.
Cementerio Municipal: horarios para visitas y servicios
El Cementerio Municipal permanecerá abierto para visitas durante el feriado, en el horario de 8 a 15.
Los servicios fúnebres e inhumaciones, en tanto, se realizarán entre las 7:30 y las 11:30.
La Municipalidad recomendó tener en cuenta estos horarios para quienes tengan previsto acercarse al cementerio durante la jornada de San Jerónimo.
Tribunal de Faltas y Corralón Municipal
El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, funcionará este miércoles en el horario de 8 a 16.
Por su parte, el Corralón Municipal contará con guardias mínimas durante la jornada.
De esta manera, aunque no habrá atención normal en todas las dependencias municipales, se mantendrán los servicios considerados necesarios para atender situaciones durante el día no laborable.
Mercado Norte y centros de información turística
El Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas con su horario habitual.
La atención será de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30.
Los centros de información turística tendrán un esquema especial durante la jornada.
La oficina ubicada en el Shopping La Ribera y la correspondiente al Puerto de Santa Fe atenderán de 13 a 18.
En cambio, permanecerán cerradas las oficinas de información turística del Casco Sur y El Vagón.
El resumen de los servicios para este miércoles 30 de septiembre
Para quienes tengan que realizar trámites, sacar los residuos o movilizarse por la ciudad, estos son los principales datos a tener en cuenta:
Palacio Municipal y oficinas de Distrito: cerrados.
SAC: guardias mínimas en el 0800 777 5000.
Recolección de residuos: normal.
Residuos: corresponde sacar los húmedos.
Eco Puntos, Todavía Sirve y Estación Verde de Colastiné: cerrados.
IMUSA: cerrado.
Colectivos: frecuencia de domingos.
Las Bicis: de 6:30 a 21.
SEOM: no funciona el miércoles; retoma el jueves 1 de octubre a las 7.
Cementerio: visitas de 8 a 15; servicios fúnebres e inhumaciones de 7:30 a 11:30.
Tribunal de Faltas: de 8 a 16.
Corralón Municipal: guardias mínimas.
Mercado Norte: de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30.
Información turística: Shopping La Ribera y Puerto de Santa Fe, de 13 a 18; Casco Sur y El Vagón, cerrados.
La jornada del miércoles 30 de septiembre tendrá así un funcionamiento diferente al de un día hábil habitual en la ciudad de Santa Fe, debido a la celebración de San Jerónimo, patrono de la capital provincial.