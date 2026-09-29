Día no laborable

San Jerónimo en Santa Fe: cómo funcionarán los servicios municipales el miércoles 30 de septiembre

Por la celebración del patrono de la ciudad, este miércoles será día no laborable únicamente en la capital provincial. La Municipalidad informó cómo funcionarán la recolección de residuos, colectivos, bicicletas públicas, SEOM, Cementerio, Mercado Norte y las distintas dependencias.