#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo de este sábado en la ciudad de Santa Fe

La jornada tendrá una mínima de 15° y una máxima de 18°, con cielo cubierto, precipitaciones durante el día y probabilidad de tormentas intensas hacia la tarde y la noche.

Jornada húmeda y con inestabilidad marcada en la ciudad de Santa Fe. Crédito: Giullermo Di Salvatore.
 10:07
Por: 

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó con cielo parcialmente nublado a nublado y condiciones inestables. A lo largo de la jornada se esperan lluvias débiles a moderadas, con posibilidad de chaparrones más intensos en distintos momentos.

Mirá tambiénB° Siete Jefes: nuevas aperturas de calles para conectar el este con el oeste

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 15° y la máxima llegará a 18°, con baja amplitud térmica. Los vientos se mantendrán leves a moderados del este, rotando luego al sur/sureste.

Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas con baja probabilidad, mientras que hacia la tarde y la noche se desarrollarán tormentas fuertes, acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde se esperan tormentas de variada intensidad en la región. Crédito: Giullermo Di Salvatore.Por la tarde se esperan tormentas de variada intensidad en la región. Crédito: Giullermo Di Salvatore.

Pronóstico extendido

  • El domingo tendrá cielo parcialmente nublado a nublado e inestabilidad. Se esperan lluvias débiles a moderadas y chaparrones intensos en distintos momentos. La mínima será de 15° y la máxima de 23°.
  • Luego, el lunes continuará con nubosidad variable y tendencia a mejorar. Podría haber lluvias en las primeras horas y posterior descenso de temperaturas, con mínima de 11° y máxima de 18°.
  • Finalmente, el martes, 2 de septiembre, se anticipa cielo parcialmente nublado durante todo el día, sin lluvias. La mínima será de 9° y la máxima de 20°, con vientos leves del este.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro