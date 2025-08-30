Qué dice el pronóstico del tiempo de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó con cielo parcialmente nublado a nublado y condiciones inestables. A lo largo de la jornada se esperan lluvias débiles a moderadas, con posibilidad de chaparrones más intensos en distintos momentos.
La jornada tendrá una mínima de 15° y una máxima de 18°, con cielo cubierto, precipitaciones durante el día y probabilidad de tormentas intensas hacia la tarde y la noche.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 15° y la máxima llegará a 18°, con baja amplitud térmica. Los vientos se mantendrán leves a moderados del este, rotando luego al sur/sureste.
Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas con baja probabilidad, mientras que hacia la tarde y la noche se desarrollarán tormentas fuertes, acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
