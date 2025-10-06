Más de 32 mil personas pasaron por la Estación Belgrano entre Airbag y la Feria del Libro
Santa Fe vivió un fin de semana con múltiples eventos masivos. El recital de Airbag convocó a 16 mil personas y la XXXI Feria del Libro a una cifra similar. Hubo operativos especiales de tránsito, limpieza y seguridad. Funcionarios municipales destacaron el éxito y el trabajo articulado.
Airbag brindó un recital para más de 16 mil personas en la Estación Belgrano.
La ciudad de Santa Fe volvió a mostrar su capacidad para albergar eventos masivos. La Estación Belgrano recibió a más de 32 mil personas entre el recital de Airbag, realizado el sábado, y la XXXI edición de la Feria del Libro. Ambos eventos se desarrollaron con normalidad y fueron destacados por las autoridades como un ejemplo de organización conjunta.
Luciana Ceresola, secretaria de Cultura municipal, celebró el “éxito rotundo” de la Feria, que ofreció más de 70 charlas, talleres y presentaciones de libros. “Pudimos convivir con el recital de Airbag en el sector norte sin inconvenientes”, señaló.
Agenda intensa y sin conflictos
Además de los eventos en la Belgrano, durante el fin de semana se realizaron actividades en el Mercado Progreso, donde hubo música gratuita, y en el Teatro Municipal, que celebra su 120° aniversario. Allí se inauguró la muestra “Capas de la Historia” y se anunciaron más festejos para octubre.
Ceresola también destacó el lanzamiento de un material audiovisual sobre el Teatro y anticipó un cierre a lo grande: “El 23 de octubre realizaremos un espectáculo abierto en la plazoleta Fragata Sarmiento, con música, danza y teatro”.
El Municipio desplegó operativos de seguridad, limpieza y tránsito sin inconvenientes.
Operativos exitosos
El coordinador de Gabinete, Víctor Hadad, calificó el fin de semana como “un gran logro” de la gestión Poletti, en articulación con la provincia y el sector privado. Subrayó que desde diciembre de 2023 ya se contabilizan más de 2.200 eventos realizados en la capital santafesina.
Sobre el operativo para el recital de Airbag, Hadad detalló que la apertura de puertas se realizó a las 17 y no se registraron incidentes. “El Cobem solo hizo atenciones mínimas, no hubo problemas de tránsito, se levantaron los cortes a las 00:30 y la limpieza fue impecable”, dijo. El operativo incluyó 25 inspectores y tres binomios policiales.
