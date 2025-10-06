Fin de semana cultural

Más de 32 mil personas pasaron por la Estación Belgrano entre Airbag y la Feria del Libro

Santa Fe vivió un fin de semana con múltiples eventos masivos. El recital de Airbag convocó a 16 mil personas y la XXXI Feria del Libro a una cifra similar. Hubo operativos especiales de tránsito, limpieza y seguridad. Funcionarios municipales destacaron el éxito y el trabajo articulado.