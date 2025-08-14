Juguetes y sonrisas llegaron a los niños internados en el Hospital Iturraspe

En el marco de la campaña “Un juguete, mil abrazos”, organizada por la Cooperadora del Hospital Iturraspe, se recibieron donaciones de juguetes para niños y adolescentes internados, con el objetivo de que todos pudieran recibir un presente para celebrar el Día del Niño.
En diálogo con CyD Noticias, Valeria, médica involucrada en la iniciativa, relató que muchos niños pudieron bajar a buscar sus regalos, mientras que el personal del hospital se encargó de llevar los presentes a quienes no podían salir de sus habitaciones. "Queremos agradecer a la cooperadora que hace esto posibley a la donación de toda la gente de Santa Fe que quiso colaborar”, expresó.
En este sentido, también resaltó la participación de las familias, que aprovecharon la ocasión para celebrar con un regalo en el Día de las Infancias. “Están contentos, felices, los padres también por la ayuda que le dan a los chicos para que puedan llevarse su regalo, incluso los están esperando allá arriba también”, indicó.
Respuesta positiva
A su turno Milagros Lavecchia, integrante de la cooperativa del hospital, resaltó la participación de los vecinos y la atención especial a cada necesidad: “Estoy re emocionada porque fue masivo, fueron dos semanas nomás que pedimos y cumplieron la consigna, anduvimos de casa en casa, la verdad que la gente nos recibió re bien”.
Una jornada marcada por la solidaridad santafesina.
Además, adelantó que ya se piensa en futuras campañas: “Se viene Navidad, ya vamos a ir pensando porque la verdad que la gente se prendió. Ellos - los médicos -que lo hacen posible, que son los jefes de todos los servicios que siempre nos reciben, son los que están con los pacientes todos los días. Nosotros tratamos de asistirlos con lo que necesitan. Gracias a todos por colaborar”.
Apoyo en la salud
Por su parte, Cynthia Bagnasco, médica neonatóloga, destacó la importancia de la campaña no solo para los niños, sino también para sus familias: “Es muy lindo cuando le pedimos ayuda a la comunidad y la comunidad responde. Hay fechas que son fundamentales en las que nos damos cuenta de que como salud no estamos solos, hay una comunidad que apoya y sostiene al hospital público como es este”, aseguró.
La profesional destacó la importancia del acompañamiento para el bienestar emocional de los pacientes y sus familias, especialmente en el área neonatal. “También tenemos el apoyo de las 'Mamás Corazón', que es un grupo de mamás voluntarias que acompañan a las que están pasando una internación del bebé, que a veces son muy prolongadas”, explicó.
Asimismo resaltó que este respaldo ayuda a que las familias no se sientan solas: “Es muy importante que se sientan que no están solos, que es una familia que está pasando una situación totalmente anormal y que hay gente que los está apoyando para que su bebé salga adelante”.
Durante la campaña, se recibieron juguetes en buen estado, limpios y seguros para niños de 0 a 12 años, como juguetes de apego, didácticos y para manipular. Para adolescentes, se aportaron juegos de mesa, cartas, rompecabezas y actividades lúdicas, asegurando entretenimiento incluso durante la internación.
La iniciativa no solo brindó alegría a los más chicos, sino que también reforzó la conexión entre la comunidad de Santa Fe y el Hospital Iturraspe, demostrando que la solidaridad puede transformar la experiencia de quienes atraviesan situaciones difíciles.
