La Municipalidad intervendrá los entornos de 50 instituciones educativas

Con el propósito de mejorar, garantizar seguridad y facilitar el acceso a la comunidad educativa y a los peatones, las obras se iniciaron en la E.E.T.P. N°480 “Manuel Belgrano” y seguirán en la E.E.S. N°637 “Domingo Cullen” y en la Escuela N°1190 “IV Centenario de Santa Fe”.