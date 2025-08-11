La Municipalidad intervendrá los entornos de 50 instituciones educativas

La Municipalidad de Santa Fe, a través de una inversión del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), implementará el Plan de Mejoramiento de Veredas que atenderá las necesidades de instituciones educativas de la ciudad.
Con el propósito de mejorar, garantizar seguridad y facilitar el acceso a la comunidad educativa y a los peatones, las obras se iniciaron en la E.E.T.P. N°480 “Manuel Belgrano” y seguirán en la E.E.S. N°637 “Domingo Cullen” y en la Escuela N°1190 “IV Centenario de Santa Fe”.
El plan surge a partir de un relevamiento detallado de las veredas de los establecimientos educativos, donde se evaluó el estado actual, considerando baches, roturas, ausencia total de veredas y condiciones generales de accesibilidad. A partir de ese diagnóstico, se seleccionaron 50 escuelas que requieren intervención prioritaria, y se elaboró un mapa de ubicación georeferenciado, organizando las obras según criterios de urgencia, necesidad y contexto urbano.
El cronograma de intervenciones comenzó en la E.E.T.P. N°480 “Manuel Belgrano”, ubicada en Moreno y Urquiza. Tras recorrer la obra, el intendente Juan Pablo Poletti destacó: “Es una iniciativa muy completa, donde vamos a estar interviniendo 50 veredas. Se ha hecho un relevamiento escuela por escuela de sus necesidades y a partir de eso se va a construir y se va a recomponer todas las veredas de estas instituciones”.
En este sentido, la secretaria de Educación, Alicia Barletta afirmó: “Estamos muy comprometidos en mejorar los entornos educativos, las veredas están en muy mal estado, entonces nos parecía muy prioritario intervenirlas ya que son muy transitadas, donde hay lugar de encuentro y necesitamos que sean seguras y accesibles”.
El proyecto no se limita a la mejora del acceso a los establecimientos educativos, sino que busca impactar de manera positiva en el entorno barrial, pensando las veredas como espacios de circulación y también de encuentro ciudadano. En este sentido, se contemplan zonas de espera, bancos, estacionamientos, vallas de protección, áreas verdes y dispositivos de accesibilidad universal.
Además, el diseño se adapta a las características del nivel educativo. Por ejemplo, en jardines y niveles iniciales, se incorporarán vallas de seguridad que resguarden el ingreso y egreso de niños; en escuelas secundarias, se priorizará espacios de espera y descanso para estudiantes.
El plan prevé el desarrollo de veredas accesibles, incluyendo baldosas podotáctiles, rampas alineadas con sendas peatonales y esquinas a cota cero, delimitadas por pilonas metálicas que impidan el estacionamiento indebido.
Se trabajó de forma articulada con distintas áreas técnicas del Municipio tales como Movilidad, Planeamiento, Espacios Verdes y Accesibilidad, para lograr soluciones integrales y sostenibles. Las intervenciones se ajustan a la Ordenanza Municipal vigente, que establece un ancho mínimo de 2 metros para veredas y la incorporación obligatoria de una cinta verde.
Actualmente, se finalizaron los trabajos en la vereda de la escuela E.E.T.P. N°480 "Manuel Belgrano". Luego, está previsto continuar con las obras en la E.E.S. N°637 "Domingo Cullen" y Escuela N°1190 "IV Centenario de Santa Fe".
Al respecto, la vicedirectora de la escuela “Manuel Belgrano”, Veronica Guzmán agradeció las obras y destacó: “Estamos muy contentos con el cambio, la verdad es que se necesitaba. La accesibilidad estaba bastante reducida por el hundimiento que había ahí en Moreno y Urquiza, y debido a las demandas, con iniciativa de la gente de la Municipalidad a través del FAE, tuvimos una respuesta inmediata después de 5 años”.
En lo que respecta a los trabajos que ya han sido realizados dentro del FAE, se limpió la fachada de la Escuela Normal Superior N° 32 y se pintaron las de las escuelas primarias N°5 “Dr. Vicente López y Planes”, N° 20 "Dr. Mariano Quiroga" y N° 1250 “Almirante G. Brown”.
Además, se están reparando, cambiando vidrios, colocando rejas y pintando los frentes de los Jardines Municipales con la nueva identidad visual que recupera, a través de ilustraciones, la fauna y flora autóctonas.
