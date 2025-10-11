#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima será de 17° y la máxima de 33°. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

El sábado presentará cielo cubierto y viento del norte durante la mañana. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
 10:06
Por: 

La ciudad de Santa Fe vivirá un sábado caluroso, con cielo nublado a parcialmente nublado y condiciones algo inestables hacia el final del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 33°, marcando un ascenso respecto a la jornada anterior.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con vientos moderados del norte entre 13 y 22 km/h. En horas de la tarde, se prevé aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 10 y 40%, con vientos del sur que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche, el cielo continuará nublado, con tormentas aisladas y temperatura descendiendo.

El calor se intensificará durante la tarde con cielo cubierto. Crédito: Fernado Nicola.El calor se intensificará durante la tarde con cielo cubierto. Crédito: Fernado Nicola.

El calor se sentirá con más intensidad en horas del mediodía y la tarde, mientras que por la noche el termómetro descenderá levemente, acompañado de un ambiente húmedo e inestable.

Pronóstico extendido

  • El domingo la mínima bajará a 15° y la máxima rondará los 25°, con algunas lluvias débiles y dispersas en las primeras horas y un posterior descenso de temperatura.
  • Luego, el lunes se anticipa cielo algo nublado y condiciones más estables. Las temperaturas oscilarán entre 13° y 27°.
  • Finlmente, el martes la mínima se ubicará en 14° y la máxima trepará hasta los 29°, sin probabilidad de precipitaciones y con vientos suaves del noreste.
CLIMA EXTENDIDO

