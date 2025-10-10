Todo listo para el Harlem 2025 en Santa Fe: cortes, seguridad y grilla confirmada
La ciudad se prepara para recibir a más de 25.000 asistentes en el festival que tendrá lugar en la Estación Belgrano. Habrá un amplio operativo de seguridad y tres escenarios con referentes del rock nacional.
Tres escenarios ofrecerán shows continuos con destacados artistas del rock nacional.
El 11 y 12 de octubre, la Estación Belgrano será sede de una nueva edición del festival Harlem. Con un fuerte operativo de seguridad y una nutrida grilla artística, el evento promete un importante impulso económico tanto para la ciudad de Santa Fe como para toda la región.
“Santa Fe va a ser la vidriera de la República Argentina”, afirmó Víctor Hadad, coordinador de Gabinete del municipio. Según detalló, la organización involucra un trabajo conjunto entre "entre provincia, municipio y empresas provinciales. Colabora "ASSA, la EPE, el Hospital Cullen y todas las áreas municipales como COBEM, salud, tránsito, control, GSI, higiene y voluntariado”.
Los organizadores ultiman detalles de sonido, gastronomía y entretenimiento para los asistentes.
El funcionario también subrayó que durante esta gestión se registraron más de 2200 eventos, lo que evidencia la magnitud del movimiento cultural que vive la capital provincial.
Despliegue especial
Para garantizar el orden y la circulación en la zona del evento, el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, adelantó que “tenemos programados cortes importantes que son: Dorrego, en Avellaneda y Boulevard, además de Castellanos y Güemes”. Los cortes comenzarán el sábado a las 7 de la mañana y se extenderán hasta el lunes a las 2, cuando finalice la desconcentración.
“Vamos a tener una dotación importante de inspectores coordinando el tránsito y aplicando la ordenanza que prohíbe la acción de cuidacoches en la zona”, explicó Mastropaolo. También confirmó la presencia de “tres camionetas con binomio policial a disposición” y pidió la colaboración ciudadana: “Cuando vean una situación anómala, por favor denúncienla al 0800 777 5000”.
Por su parte, el director de Seguridad en Eventos, Fernando Peverengo, informó que el operativo contará con “84 efectivos, aunque la parte interna estará cubierta por seguridad privada”. El foco, según indicó, estará en “cuidar el afuera”, además de instalar una carpa en el ingreso del evento para atender casos de extravío o robo de celulares.
Impacto económico
El festival no solo moviliza a miles de personas, sino que también impulsa la economía regional. La secretaria de Producción, Rosario Alemán, precisó que se generarán “más de 1000 puestos de trabajo indirectos” y que se espera la llegada de “aproximadamente 25.000 personas durante el fin de semana”.
“Santa Fe se sigue consolidando como una ciudad de eventos”, sostuvo Alemán. “Las entradas se vendieron en un radio de 200 kilómetros, pero también vendrán visitantes desde Brasil, Rosario y Córdoba. Este tipo de actividades genera desarrollo económico en bares, kioscos y hoteles, que ya están con capacidad completa”.
La funcionaria recordó que el año pasado el Harlem dejó “una inversión aproximada de 500 millones de pesos en la ciudad” y proyectó una cifra aún mayor para esta edición. “Esto derrama de manera positiva no solo para Santa Fe, sino también para toda el área metropolitana”, agregó.
El Harlem genera un importante movimiento económico para Santa Fe y la región.
Tres escenarios y una grilla de lujo
La organización del Harlem 2025 confirmó una estructura imponente. “Va a haber tres escenarios: uno indoor, el escenario principal afuera de la Estación Belgrano y otro alternativo”, explicó Vali Ferrero, parte del equipo organizador. Además, detalló que “habrá más de 20 puestos gastronómicos locales y de otras ciudades, junto con sectores de entretenimiento y activaciones”.
Por su parte, Esteban Sabbione anticipó que “ya está todo listo y mañana se harán las pruebas de sonido”. También celebró la grilla artística: “Este año tuvimos un reperfilamiento que llenó el festival de bandas de rock nacional. Vienen No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, Fabiana Cantilo y Estelares”.
“Tratamos de que Harlem sea una foto del momento de la escena musical argentina, variando los géneros y rotando los headliners cada año”, concluyó Sabbione, destacando la importancia del evento como espacio de encuentro entre la música, la cultura y la ciudad.
