Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Desde Nosotros dialogamos con los creadores de Harlem, Esteban Sabbione y Vali Ferrero, quienes compartieron el recorrido de una productora santafesina que nació en 2016 y que hoy suma más de 300 shows en distintas ciudades del país.
Esteban Sabbione y Vali Ferrero, responsables de Harlem, repasaron los comienzos, el crecimiento y el impacto de un festival que ya es referente de la región.
En la entrevista, los productores repasaron cómo Harlem Festival se transformó en una marca nacional, generando un fuerte impacto cultural y económico que posiciona a Santa Fe como epicentro de grandes propuestas musicales.
