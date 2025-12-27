Se renovó el alerta amarillo por lluvias para la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo para la ciudad de Santa Fe este sábado.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para la tarde en el departamento La Capital.
Desde el ente nacional indican que en horas de la tarde el área del departamento La Capital podría ser “afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”
“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, agrega la descripción del aviso de nivel amarillo.
Además, el pronóstico estima que las lluvias se extenderán durante la noche y madrugada, continuando durante la jornada de domingo.
Desde la Municipalidad de Santa Fe comunicaron que en base al alerta, cuadrillas municipales recorren los puntos críticos de la ciudad realizando tareas de limpieza y desobstrucción de boca de tormenta y canales.
Además, informaron que se constató el funcionamiento de todas las estaciones de bombeo.