Se renovó el alerta amarillo por lluvias para la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para la tarde en el departamento La Capital.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo para la ciudad de Santa Fe este sábado.

Desde el ente nacional indican que en horas de la tarde el área del departamento La Capital podría ser “afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, agrega la descripción del aviso de nivel amarillo.

Además, el pronóstico estima que las lluvias se extenderán durante la noche y madrugada, continuando durante la jornada de domingo.

Tareas municipales

Desde la Municipalidad de Santa Fe comunicaron que en base al alerta, cuadrillas municipales recorren los puntos críticos de la ciudad realizando tareas de limpieza y desobstrucción de boca de tormenta y canales.

La nubes oscurecieron el cielo, pero sin las precipitaciones esperadas por el SMN. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Además, informaron que se constató el funcionamiento de todas las estaciones de bombeo.

Pronóstico extendido

  • El domingo la temperatura mínima será de 24° y la máxima llegará a los 27°. El cielo se presentará mayormente nublado, con probabilidades de lluvia bajas a moderadas durante la mañana, la tarde y la noche.
  • Luego, el lunes mostrará un panorama más estable. La mínima descenderá a 21° y la máxima trepará hasta los 31°. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada.
  • Finalmente, el martes se anticipa una jornada calurosa y sin lluvias. La temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 32°.
CLIMA EXTENDIDO
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

