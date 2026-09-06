El frío será el protagonista de este domingo en la capital santafesina. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 3°C y la máxima alcanzará los 12°C.
Domingo bajo alerta amarilla por frío en la ciudad de Santa Fe
La ciudad de Santa Fe amaneció este domingo con apenas 6°C y sensación térmica de 3,3°C. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por bajas temperaturas. Se espera una jornada fría, con cielo algo nublado por la mañana y despejado hacia la noche.
No se prevén lluvias y las condiciones comenzarán a mejorar durante los próximos días, con un marcado ascenso térmico hacia mitad de semana.
La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo 6 de septiembre con una mañana fría y condiciones de cielo despejado. A las 6, la temperatura registrada era de 6°C, mientras que la sensación térmica descendía hasta los 3,3°C.
De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la humedad alcanzaba el 91%, la presión atmosférica era de 1030,4 hPa y el viento soplaba del sector sur a 13 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.
El organismo mantiene para la ciudad un alerta amarillo por bajas temperaturas, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día, cuando se registrarán los valores más bajos.
Cómo estará el tiempo este domingo en Santa Fe
El pronóstico oficial anticipa una jornada fría, aunque sin lluvias. Durante la mañana se espera cielo algo nublado, con temperaturas cercanas a los 3°C y viento del sudeste.
Hacia la tarde, las condiciones serán de cielo parcialmente nublado y la temperatura ascenderá progresivamente hasta alcanzar una máxima estimada de 12°C. El viento continuará del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Durante la noche, el cielo se presentará despejado y la temperatura rondará los 9°C. El viento rotará al este y se mantendrá entre los 7 y 12 km/h.
La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en la ciudad.
El sol salió a las 7:13 y se ocultará a las 18:50, en una jornada que tendrá una duración de poco más de 11 horas y media.
El escenario previsto para este domingo marca, así, una jornada típicamente invernal en cuanto a las temperaturas, pese a que el calendario se acerca al inicio de la primavera.
Alerta amarillo por bajas temperaturas: qué significa
El alerta amarillo emitido por el SMN advierte sobre temperaturas que pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, particularmente entre los grupos más vulnerables.
Ante el frío intenso, se recomienda mantener una adecuada calefacción de los ambientes, evitar la exposición prolongada al frío y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que puedan ser más sensibles a las bajas temperaturas.
También es aconsejable utilizar ropa adecuada para las primeras horas de la mañana, cuando se registrarán las temperaturas más bajas del día.
Pronóstico extendido
El frío comenzará a ceder de manera gradual durante los primeros días de la semana. El pronóstico extendido del SMN anticipa un ascenso progresivo de las temperaturas, especialmente a partir del martes.
Lunes: se espera una jornada todavía fresca, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 14°C.
Martes: el cambio será más marcado. La mínima prevista será de 7°C, mientras que la máxima llegará a 20°C.
Miércoles: continuará el ascenso térmico, con una mínima estimada de 8°C y una máxima de 21°C.