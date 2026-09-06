Pronóstico

Domingo bajo alerta amarilla por frío en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe amaneció este domingo con apenas 6°C y sensación térmica de 3,3°C. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por bajas temperaturas. Se espera una jornada fría, con cielo algo nublado por la mañana y despejado hacia la noche.